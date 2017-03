Inep tem até 10 de abril para divulgar espelhos de redação do Enem 2016 

Enem

A partir de 10 de abril os candidatos e candidatas que prestaram as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2016 terão acesso aos espelhos de redação. A data foi confirmada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) ao portal G1 na manhã desta quinta-feira.



Os espelhos são as versões digitalizadas das provas de redação dos candidatos. Junto com os espelhos, o Inep também divulga as justificativas para as notas em cada uma das cinco competências avaliadas no exame. Segundo o Inep, 10 de abril é a data limite, mas a divulgação pode acontecer antes. O Ministério Público Federal (MPF) e o Inep mantêm um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que garante que o governo federal divulgue os espelhos de redação até 60 dias após a divulgação das notas do Enem, que foram divulgadas em 18 de janeiro.



Em outubro do ano passado, uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) permitiu que a divulgação dos espelhos não fosse feita simultaneamente ao resultado individual dos candidatos, derrubando resolução do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), que havia determinado a divulgação simultânea após pedido ajuizado pelo MPF.