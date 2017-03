Informação de que reforma do Ensino Médio não valerá para escolas privadas é falsa

ZH Esclarece

Uma notícia com milhares de compartilhamentos no Facebook vem gerando dúvidas. Segundo a postagem, a reforma do ensino médio não será aplicada para instituições privadas. A informação, no entanto, é falsa.

Segundo o presidente do Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul (Sinepe/RS), Bruno Eizerik, a reforma modifica a legislação e será, portanto, aderida por todos. A reforma, aprovada pelo Congresso Nacional neste mês de fevereiro, deve chegar às salas de aula somente em 2019.



Leia mais:

Veja outros ZH Esclarece

Temer sanciona lei que estabelece a reforma do Ensino Médio