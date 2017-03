Porto Alegre recebe feira de intercâmbio neste domingo

eDUCAÇÃO

No próximo domingo, Porto Alegre recebe a EDUEXPO, uma feira mundial de educação no Exterior criada em São Paulo e que acontece em mais de 30 países. O evento ocorre das 14h às 19h no Barra Shopping Sul e terá a presença de mais de 50 universidades e escolas estrangeiras.

Os visitantes poderão se informar sobre cursos que contemplam Ensino Médio, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, MBA, cursos de idiomas, técnicos, estágio e trabalho remunerado. Durante a feira, estarão presentes representantes dos governos da França, Canadá e Holanda, apresentando os países como destino e opções de bolsas e cursos mais econômicos.

As atividades são gratuitas e ocorrerão em português. Os interessados terão a oportunidade de conversar com diretores de diversas universidades, além de poder esclarecer dúvidas, negociar valores e obter as informações necessárias sobre visto e documentação.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site www.eduexpos.com/mundo.

