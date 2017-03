Quase 400 alunos da rede estadual estão sem transporte escolar em Gravataí

Ano letivo

Uma semana depois do começo das aulas, 380 alunos de colégios estaduais da zona rural de Gravataí seguem sem transporte escolar. Assim, os estudantes enfrentam dificuldade para comparecer às aulas desde o início do ano letivo, em 6 de março. As informações são da Rádio Gaúcha.

No Ensino Fundamental, são 120 na escola São Paulo e 120 na Santa Tecla. No Ensino Médio, estão sem transporte 60 alunos da escola Frei Velloso, e outros 80 na Emília Viega da Rocha. Como as escolas ficam longe da casa dos estudantes, pais se revezam para levar os filhos ao colégio – mesmo assim, muitos têm faltado às aulas.

A responsável pela 28ª Coordenadoria Regional de Educação, Marta Ribeiro de Ávila, afirma que, desde o ano passado, o transporte é operado por contratos emergenciais. Para este ano, já há duas empresas vencedoras e os demais procedimentos já foram feitos – falta apenas a assinatura do contrato.

A coordenadora não soube informar por que motivo o contrato ainda não foi assinado. A Secretaria Estadual de Educação afirma que o processo precisa passar por alguns trâmites, como análise de documentação e análise jurídica.

Paralelo a isto, uma licitação está em andamento. O processo já foi realizado duas vezes, mas nos dois casos houve problema na documentação das empresas.

