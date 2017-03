Veja onde estão as opções de pós-graduação no Estado em 2017

Educação superior

Qualificação aumenta as chances de chegar mais longe no mercado de trabalho

Qualificação aumenta as chances de chegar mais longe no mercado de trabalho Foto: Foto: Chan e Rafael Aguiar / Divulgação. RBS TV / Divulgação. RBS TV

Pesquisar áreas, avaliar as instituições e verificar o período de inscrições é essencial antes de escolher um curso de especialização, mestrado ou doutorado. Nesta quinta-feira, 23 de março, um caderno especial encartado em Zero Hora apresenta uma lista de opções de cursos em pós-graduação oferecidos por 110 instituições no Rio Grande do Sul.



Leia mais:

Especialização, MBA ou mestrado: qual pós-graduação escolher?

Conheça as diferenças entre o mestrado profissional e o acadêmico

Abaixo, o leitor tem a opção de fazer a busca online, pela cidade do curso ou parte do nome da atividade.

As diferenças

LATO SENSU (especializações, MBAs, residências e ensino a distância)

— Foco dirigido

— Indicados a profissionais que buscam cursos mais rápidos, de um ano a um ano e meio

STRICTO SENSU (mestrados acadêmicos, mestrados profissionais e doutorados)

— Voltados à pesquisa e ao ensino

— Indicados a profissionais com mais tempo para se dedicar à pesquisa