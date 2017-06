Sisu deve divulgar resultado da seleção nesta segunda-feira

Ensino Superior

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que oferece vagas no Ensino Superior público com base na nota do Enem, deve divulgar nesta segunda-feira (5) a lista de selecionados para as 51.913 vagas ofertadas em todo o país em 1.462 cursos de 63 instituições de ensino. São oportunidades em universidades federais e estaduais, institutos federais e instituições estaduais. A lista poderá ser conferida aqui

Nesse processo, valeu a nota do Enem 2016. Para participar, os candidatos não podiam ter tirado 0 na redação do Enem. Além disso, algumas instituições estabeleceram notas mínimas para ingresso em determinados cursos. No ano passado, mais de 6 milhões fizeram o Enem.

Esta será a única chamada desta edição do Sisu. Também nesta segunda-feira será aberta a lista de espera, que permanecerá disponível até 19 de junho. As matrículas serão de 9 a 13 de junho, e a convocação da lista de espera será feita a partir do dia 26 de junho.

*Zero Hora com Agência Brasil