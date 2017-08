Inscrições para o Prêmio RBS de Educação terminam na sexta-feira

Premiação

Com o propósito de reconhecer e disseminar práticas de incentivo à leitura entre educadores das escolas públicas e privadas do ensino básico do Rio Grande do Sul, a 5ª edição do Prêmio RBS de Educação — Para Entender o Mundo está com inscrições abertas até esta sexta-feira (11). Iniciativa do Grupo RBS e da Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho, o prêmio conta com apoio técnico do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec) e expressa os compromissos da RBS com a melhoria da qualidade da educação básica no país.

O objetivo é valorizar educadores que disseminam práticas educativas de estímulo às habilidades de leitura e escrita. Uma premiação especial será dedicada aos trabalhos que, por meio da leitura, tratem dos temas raça, gênero e inclusão.

A proposta da edição deste ano do Prêmio RBS de Educação é elaborar um vídeo para apresentar e explicar o projeto de mediação de leitura promovido na escola. As atividades podem ser desenvolvidas em quaisquer áreas do conhecimento.



O prêmio também tem um eixo de formação, por meio do curso online gratuito Encontros de Leituras para Boas Conversas 2017, construído pelo Cenpec e certificado pela Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul. A ferramenta traz informações sobre leitura e sobre o papel do mediador e é destinada a qualquer pessoa que se interesse pelo tema e a profissionais que queiram aperfeiçoar suas práticas em sala de aula ou em demais instituições que promovam projetos na área de educação.

Inscrições

— Até o dia 11 de agosto, pelo site www.premiorbsdeeducacao.com.br

Categorias

— Educador de escola pública

— Educador de escola privada

— Premiação especial

Premiação total

R$ 21,5 mil

— 1º lugar categoria Educador Escola Pública: R$ 4 mil

— 1º lugar categoria Educador Escola Privada: R$ 4 mil

— 1º lugar Destaque Gênero: R$ 2 mil

— 1º lugar Destaque Raça: R$ 2 mil

— 1º lugar Destaque Inclusão: R$ 2 mil

— Finalistas: R$ 500 (para cada um dos 15 finalistas)