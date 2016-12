Brasileiros estão otimistas com relação à situação econômica 

Expectativa

O resultado de um estudo realizado nos meses de outubro e novembro pela consultoria global de soluções em Recursos Humanos, Randstad, indica que 64% dos brasileiros acreditam que a situação econômica do país vai melhorar em 2017. A pesquisa consultou cerca de 400 profissionais empregados, com idades entre 18 e 65 anos, em cada um dos 33 países que fazem parte do projeto, para saber o nível de expectativa deles com relação às suas respectivas economias no ano que vem. O Brasil aparece na quinta colocação, atrás somente da Índia (93%), China (82%), Estados Unidos (70%) e Luxemburgo (70%).

Conforme a Randstad, empresa presente em 39 países, a posição obtida pelos brasileiros no levantamento está entre as mais otimistas, no entanto, quando comparada à edição de 2015, que foi realizada no mesmo período, mostra-se mais conservadora. No ano passado, os entrevistados que responderam acreditar em uma melhora do panorama econômico local totalizavam 89% e ocupavam o segundo lugar no ranking. Ou seja, no intervalo de um ano, registrou-se uma queda de 25% nas respostas positivas.

Países ricos, como Suíça e Alemanha, aparecem no meio da lista, com 56% e 54%, respectivamente. Surpreendentemente, no Japão, onde a economia é desenvolvida e estável, somente 25% acredita que o próximo ano reserva boas notícias nesse sentido. Já os gregos, são os mais pessimistas com respeito ao futuro das finanças do país em 2017, com apenas 19%.