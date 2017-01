Atento abre vagas no interior do Estado

Vendas

A Atento está com novas oportunidades de trabalho abertas no Estado. As vagas são destinadas ao cargo de consultor de vendas presenciais e estão disponíveis em Bento Gonçalves, Nova Petrópolis, Três Coroas, São Francisco de Paula, Canela, Gramado e Sapiranga.

Os interessados devem enviar até o dia 22 de janeiro currículo ou e-mail com nome, cidade e telefone com DDD para recrutamento@atento.com.br. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone 0800 771 4014. Vale destacar que as oportunidades são válidas apenas para residentes no município referente à vaga.

Como benefícios, são oferecidos salário compatível com o mercado, vale-alimentação, vale-refeição, auxílio creche, auxílio criança especial, além de todos os benefícios CLT, conta com parcerias com instituições de ensino em todo País, com descontos em cursos superiores, pós-graduação, MBA, escolas de idiomas e informática.

A empresa, especializada em serviços de gestão do relacionamento com clientes e processos de negócios (CRM / BPO), está disponibilizando 1.574 oportunidades. Para mais informações, acesse www.atento.com.