CIEE oferece 1,4 mil vagas de estágio 

Oportunidade

Dados sobre as vagas podem ser acessados no site da instituição Foto: Fernando Gomes / Agencia RBS

Época de férias também pode ser um bom período para buscar uma chance no mundo do trabalho. Por isso, é importante ficar atento às oportunidades. O estágio é importante na vida dos estudantes, pois proporciona aprendizado além dos conhecimentos acadêmicos. É nessa etapa que os futuros profissionais têm a oportunidade de trocar experiências e enriquecer a futura carreira.

De acordo com o Indicador de Vagas do Estágio, divulgado mensalmente, o Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS) oferece atualmente um total de 1,4 mil vagas no Estado.

Em Porto Alegre e na Região Metropolitana são 900 vagas, das quais 550 na Capital. Nas demais regiões do Estado há 500 opções de estágio. As oportunidades são para estudantes do Ensino Superior, Ensino Médio e Técnico. Mais informações pelo portal www.cieers.org.br.