Livro Sacadinhas reúne dicas para a vida pessoal e profissional

Prático e simples

Entre as dicas do livro, está a que precisamos nos preparar diariamente para aumentarmos o nosso desempenho

Entre as dicas do livro, está a que precisamos nos preparar diariamente para aumentarmos o nosso desempenho Foto: Divulgação / Divulgação

Claudia Chiquitelli

Especial

O especialista em coach Márcio de Oliveira lançou recentemente o livro Sacadinhas, em Porto Alegre, no qual fornece dicas simples e práticas para melhorar a vida pessoal e profissional. A publicação é resultado de experiências que fizeram a diferença na vida do autor.

O projeto teve início com uma série de 50 vídeos gravados diariamente entre abril e junho de 2016 e na qual o profissional dá sugestões para serem realizadas por qualquer pessoa e que podem enriquecer o dia a dia nas relações pessoais e profissionais. Os acessos aos conteúdos chegam a aproximadamente 100 mil nas redes sociais.

Entre as "sacadinhas" que Oliveira cita nos vídeos, estão dicas de como podemos viver melhor, prestando atenção no presente, mais do que no futuro e passado; anotando em um papel tudo o que precisamos fazer no dia e não no mês, para ter uma vida mais organizada; preparando-nos diariamente para aumentarmos o nosso desempenho; e buscarmos o sucesso, a felicidade e o equilíbrio direcionando nossas energias às saúdes física, mental e espiritual, à carreira, à família, às finanças e à vida social.

Oliveira é especializado em coach de alta performance com qualidade de vida e tem formação em Ciências Jurídicas pela Uniritter e practitioner em Programação Neurolinguística (PNL) pelo Instituto Nacional de Excelência Humana, além de ser trainer em dinâmicas de grupo e diretor do Instituto Companhia de Vida.

Toda a renda da obra, que teve lançamento na loja da da Harley-Davidson, está sendo revertida para a Escola Especial Cristo Redentor, que atende alunos de 8 a 25 anos, na zona norte da Capital. A primeira edição do livro é comercializada pelo e-mail marcio@companhiadevida.com.br, por R$ 25.