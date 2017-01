Palestra na Capital debate a produtividade empresarial

Gestão

Especialista em modelos de gestão empresarial, o engenheiro, empresário e escritor Fabio Freitas Jacques afirma que desde 1911, quando Frederick Taylor lançou seu livro "Princípios da Administração Científica", o mundo empresarial vive uma grande busca pela melhoria na produtividade. Passados mais de 100 anos, muitas outras teorias foram criadas e implementadas na imensa maioria das empresas, mas o problema persiste. Afinal, por que as companhias não conseguem alcançar a produtividade máxima?

A resposta a esta pergunta é a proposta da palestra "O centenário problema da produtividade", que será ministrada no dia 18 por Jacques na Federasul (Largo Visconde Cairú, 17), no centro de Porto Alegre. Segundo o Jacques, ao longo do tempo foram sendo criados "desvios de rota" que acabaram levando as empresas a perder seu foco principal, que deve ser sempre a lucratividade.

– Com o passar dos anos os modelos de gestão voltaram-se cada vez mais para a satisfação das necessidades pessoais, dos clientes e da sociedade, deixando em segundo plano os resultados das empresas. Esperam que motivando as pessoas a realizarem seus objetivos pessoais se tornarão automaticamente mais produtivas, o que é uma grande falácia – destaca o palestrante.

Conforme Jacques, a palestra trará um breve histórico da busca pela produtividade, desde Taylor até os dias de hoje, passando por algumas das principais escolas e momentos da história da administração de empresas. Na segunda parte, o engenheiro apresenta o Modelo de Gestão Através de Ideias Atratoras, desenvolvido por ele ao longo de mais de 40 anos de experiência em gestão em empresas dos mais diferentes ramos e tamanhos.

O valor do evento é R$ 260 e todos os inscritos receberão gratuitamente um exemplar do livro "Quando a empresa se torna azul - O poder das grandes ideias", de autoria do palestrante. Mais informações: contato@fjacques.com.br ou (51) 98338-2100.