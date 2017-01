Pesquisa global revela estratégias de saúde e bem-estar no trabalho

Mais produtividade

Uma pesquisa mundial sobre qualidade de vida e bem-estar no ambiente de trabalho apontou que as empresas estão mais empenhadas e preocupadas em oferecer aos seus funcionários programas com esse objetivo. Em 2016, 69% das multinacionais afirmaram que possuem uma estratégia global para saúde e bem-estar, comparado a 56% em 2014.

Companhias na Ásia e na América Latina são as mais preocupadas em melhorar o desempenho e produtividade de seus colaboradores por meio de projetos de bem-estar. Para o estudo, foram selecionadas 428 multinacionais de 33 países. O relatório foi realizado pela Xerox, em parceria com a empresa farmacêutica Pfizer e a entidade ligada à saúde do trabalhador Global Healthy Workplace.

De acordo com a análise em nível mundial, para a maioria das empresas, os programas de qualidade de vida têm como objetivo melhorar a performance, a produtividade e o engajamento do funcionário. Em relação à saúde do colaborador, o foco é diminuir o stress, o índice de obesidade, o número de pessoas que fumam, a incidência de alto colesterol e, principalmente, aumentar o número de funcionários que praticam exercícios físicos.

Benefício corporativo

Dentre as 15 principais necessidades apontadas pelas companhias que participaram da análise, a empresa brasileira Gympass oferece o Gympass Corporate, benefício corporativo de atividade física que atende a oito delas. A iniciativa inclui parcerias com mais de 10 mil academias em todo o Brasil, onde os usuários têm à sua disposição uma maneira flexível e mais acessível para praticar exercícios.

A Unilever, por exemplo, possui mais de 168 mil colaboradores, divididos em 56 países. Uma das ações de seu programa de saúde e bem-estar, em parceria com o Gympass, envolve o incentivo à prática de atividades físicas, em que os colaboradores têm acesso a toda a rede parceria de academias e estúdios, podendo praticar centenas de atividades diferentes como pilates, lutas e outras modalidades.

O estudo também mostrou que as empresas estão mudando seus esforços, cinco das 10 futuras ações reveladas por elas visam promover atividades físicas.

– Oferecer um bom ambiente de trabalho e incentivar a prática de atividade física contribui para o maior equilíbrio físico e emocional do colaborador. Além de ajudar a reduzir os custos internos da corporação, já que em um futuro próximo estima-se que os gastos com plano de saúde corresponderão a uma média de 20% da folha de pagamento de uma empresa. Esse tipo de incentivo faz com que o colaborador se sinta mais cuidado e queira sempre crescer junto com a empresa – finaliza o representante da Gympass, Marco Crespo.