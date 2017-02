CIEE e Sebrae oferecem programação gratuita

Oportunidades

O CIEE-RS reinicia em 07 de março as oficinas gratuitas de inclusão digital do programa Cidadania e Talento.com. Os interessados podem fazer a inscrição para participar da atividade realizada em um dos três Centros de Convivência e Capacitação: Borges (Borges de Medeiros, 328), Dom Pedro (Dom Pedro II, 861) e Glória/Capela (Raul Pompeia, 139) na Capital.

O projeto tem duração de dois meses e é dividido em oficinas temáticas, abordando assuntos de cidadania e informática voltados ao universo juvenil. As vagas são limitadas. Podem participar adolescentes e jovens com idade a partir de 14 anos e que estejam matriculados nos anos finais do Ensino Fundamental ou durante o Ensino Médio. Mais informações pelo telefone (51) 3363.1084. Os endereços para inscrição são: Avenida Borges de Medeiros, 328/8º andar, sala 81 (Centro) e Rua Dom Pedro II, 861/2º pavimento, sala 192 (Higienópolis), das 9h às 18h

Outra oportunidade aberta pela instituição é para a segunda edição do Programa Geração DUX — Lideranças Inspiradoras. A iniciativa da Fundação Gerações ocorrerá de abril a dezembro e é voltada ao desenvolvimento de jovens lideranças e com apoio do CIEE. São oferecidas até 35 vagas e as inscrições devem ser feitas até 06 de março.

O Geração DUX tem como foco a capacitação gratuita de jovens de até 30 anos que estejam em mais da metade de qualquer curso do ensino superior e tenham vínculo com alguma organização pública, privada ou da sociedade civil. Confira o regulamento pelo site.

Já o Sebrae oferece oficinas e palestras gratuitas e pagas para quem quer começar em uma profissão ou mesmo mudar de área de atuação. A programação inclui as oficinas Orientação sobre acesso a financiamento e Plano de negócio, os workshops Conheça as características empreendedoras e Atendimento — pratique gestão na prática e a palestra Viabilizando o crédito, entre outros eventos.

A programação é desenvolvida nas unidades do Centro (Rua: General João Manoel, 282) e do Passo D'Areia (Rua: Antônio Joaquim Mesquita, 259). O interessado pode conferir a lista completa de opções, de 13/02 a 25/04, no site, em cursos e palestras. Mais informações: 0800 570 0800.