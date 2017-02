Diminui o índice de satisfação dos brasileiros no trabalho

Desmotivados

Claudia Chiquitelli

Especial

O número de brasileiros satisfeitos com o trabalho caiu com o passar dos últimos meses de 2016. Uma pesquisa divulgada pela empresa especializada em RH Randstad, em dezembro, apontou que 71% dos trabalhadores do país estão felizes em suas atividades profissionais. A edição do mesmo estudo, publicado em setembro, por outro lado, trazia o total de 76%. Entre os dois levantamentos é possível observar uma redução de 5% no nível de satisfação.



Esses 5% migraram do grupo dos satisfeitos para o dos neutros, que passou de 15%, em setembro, para 20% em dezembro. Para a multinacional holandesa, a queda dos satisfeitos representa, principalmente, um sinal de que uma parte das pessoas que estavam contentes em suas atividades laborais está se sentindo desmotivada e respondeu desta vez que são "neutros". O total dos muito insatisfeitos, no entanto, manteve o mesmo patamar anterior, que era de 9%.

Americanos satisfeitos

Os países com maior índice de satisfeitos são Estados Unidos (84%) e México (83%). Nesses lugares, as pessoas que se disseram muito insatisfeitas alcançaram 5% e 6%, e neutros 10% e 11%, respectivamente. Na outra ponta da lista está o Japão, com números curiosos em todos os aspectos. Os satisfeitos somam apenas 44%, neutros 31%, muito insatisfeitos 21% e 4% não souberam responder.

O estudo da multinacional holandesa entrevistou, em cada um dos 33 países que fazem parte do projeto, ao menos 400 profissionais empregados com idades entre 18 e 65 anos, nos meses de outubro e novembro.