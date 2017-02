Projeto Franquias Brasil chega a Porto Alegre com curso

Empreendedorismo

Claudia Chiquitelli

Especial

Os empreendedores gaúchos que desejam abrir seu próprio negócio terão mais uma oportunidade de capacitação. A Associação Brasileira de Franchising (ABF) e o Sebrae vão promover o Curso "Entendendo Franchising", em Porto Alegre, no dia 20, segunda-feira. O objetivo é capacitar potenciais franqueados e franqueadores no mercado de franquias, um dos que mais cresce no Brasil.

O curso faz parte do Projeto Franquias Brasil, parceria entre a ABF e o Sebrae que, em 2016, passou por 18 estados e 104 cidades, de Norte a Sul do País, disseminando as práticas do franchising para cerca de 7,4 mil pessoas. Com duração aproximada de 8 horas, o ensino abrange temas como conceitos do franchising, aspectos legais, vantagens e desvantagens do sistema, entre outros temas. As vagas são limitadas.

— A interiorização do franchising e a educação são dois dos pilares da atuação da ABF, daí a importância de unirmos a nossa expertise à do Sebrae para levarmos o conhecimento sobre o franchising e o empreendedorismo a todo o Brasil — afirma o presidente da ABF, Altino Cristofoletti Junior.

O projeto conta ainda com o game Franquias Brasil, que de modo interativo e divertido transmite lições e dicas relevantes para administração de uma franquia. São seis jogos on-line e gratuitos sobre os seguintes temas: Preços, Vendas e Custos; Gestão de Pessoas; Atendimento a Clientes; Marketing e Merchandising; Gestão Financeira e Indicadores de Desempenho. Confira mais dados aqui.

Serviço: Curso Entendendo Franchising - Porto Alegre

Data: 20/02/2017

Horário: das 9h às 18h

Local: Sebrae Porto Alegre Centro (Rua: João Manoel, 282)Valor: R$ 50,00

Inscrições e informações aqui.