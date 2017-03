Com essas dicas, fica mais fácil segurar o emprego durante a crise

Espaço do Trabalhador

O desemprego que atinge 10,6% da população economicamente ativa da Região Metropolitana da Capital, conforme dados de janeiro da Fundação de Economia e Estatística (FEE), não deixa dúvidas de que manter um trabalho ou conseguir um se tornou preocupação para boa parte da população. Desenvolver competências emocionais e planejar os próximos passos da carreira são os caminhos indicados por especialistas para ampliar a chamada empregabilidade (as chances de conquistar e manter um emprego).



A dissertação de mestrado "Empregabilidade de Profissionais em Transição de Carreiras", defendida no Programa de Pós-Graduação do curso de Psicologia da PUC-RS, sugere que a inserção e a permanência no mercado de trabalho exigem do profissional desenvolver características emocionais e comportamentais – ou seja, não depende apenas das habilidades técnicas ou das condições econômicas.

Um dos aspectos analisados por Daniela Boucinha, autora do estudo e coordenadora do Escritório de Carreiras da Pontifícia Universidade Católica (PUC-RS), é a decisão de carreira, ou seja, a definição firme de um direcionamento profissional.

– Quando não há clareza sobre os interesses e projetos profissionais, não basta haver vagas disponíveis – explica.

Estratégias

A confiança e o autocontrole também são variáveis que aumentam a empregabilidade. A consultora concluiu que, quando o profissional confia na sua própria competência, mesmo diante de obstáculos, e assume o controle como protagonista da sua carreira, o nível de inserção e permanência no mercado será maior.

– Quem não tem essas habilidades desenvolvidas pode buscar ajuda com um consultor de carreira ou um psicólogo, por exemplo – sugere Daniela.

Profissional que auxilia pessoas em suas carreiras, a coach Cibele Nardi acrescenta que é fundamental traçar um caminho dentro da empresa onde se atua, alinhando seus interesses com os da companhia, para verificar como manter o emprego e ainda almejar crescimento:

– O primeiro passo é definir qual o cargo mais alto que você quer ocupar e quando quer que isso aconteça. Após essa definição, metas mensais serão estabelecidas e estratégias serão elaboradas para cumpri-las – afirma.

Durante a trajetória em um trabalho, aprender uma nova língua, desenvolver a habilidade de mediação ou se especializar em alguma área são algumas das características que podem aumentar as chances de manter o trabalho e ser promovido. A principal competência emocional a ser buscada quando se está fora do mercado de trabalho é o autoconhecimento de pontos fortes e fracos, para saber o que é preciso fazer para ser recrutado o mais breve possível, recomendam consultores.

Como se garantir no emprego

- A postura profissional pode ser determinante para manter o emprego: estar disposto a ouvir críticas, aprender e se colocar à disposição para novos desafios são posturas sempre bem-vistas.

- Tenha clareza sobre seus objetivos e projetos pessoais, pois será mais viável identificar oportunidades no mercado e se manter motivado para o trabalho.

- É importante treinar comportamentos que muitas vezes podem ser um obstáculo, como autoconfiança e autocontrole. Pode ser válido consultar psicólogos e outros especialistas que ajudem a desenvolver esses comportamentos.

- Continuar desenvolvendo o currículo mesmo quando se está empregado é importante: fazer cursos de formação, trabalhos voluntários, participar de palestras e seminários, além de estudar línguas ajudam a manter sua reputação em alta no emprego.

- Saiba identificar oportunidades: mesmo em um mercado em crise, amplie os horizontes e procure enxergar onde estão as oportunidades em seu setor.

- Caso fique desempregado, não perca tempo buscando "culpados": a crise, o chefe que pegava no pé ou a empresa que não o valorizava, por exemplo. Procure olhar para dentro de si para descobrir quais são os seus pontos fortes e quais as fragilidades, em um processo profundo de autoconhecimento.

Mostre seu potencial nas entrevistas de emprego

- Procure demonstrar confiança em suas potencialidades, deixando claro que você sabe o que pode oferecer à empresa.

- As expressões corporais são um emissor de sinais importante, então, procure olhar o entrevistador nos olhos, manter uma postura adequada e gesticular na medida certa durante a entrevista.

- Tenha em mente seus objetivos de carreira: esta confiança será bem absorvida pelo entrevistador.

- Procure alinhar seu comportamento com os valores da companhia, demonstrando proatividade, disponibilidade e apetite por crescimento, por exemplo.

Fontes: assistente de carreiras e recrutadora do Núcleo de Empregabilidade da Universidade UNG, Maria Helena Neves, coordenadora do Escritório de Carreiras da PUC-RS Daniela Boucinha e coach Cibele Nardi.