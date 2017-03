Curso de "político" tem última semana para inscrições

Inscrições abertas

Começa no próximo final de semana o curso de pós-graduação em Alta Política — Formação em Liderança, Marketing e Estratégia Política. Oferecido pela Faculdade Monteiro Lobato e certificado pelo MEC, mescla conhecimentos teóricos e práticos indispensáveis para quem atua na política: Ciência Política, Direito Constitucional e Eleitoral, Comunicação, Psicologia do Voto e do Líder Político, Marketing e Sistema Eleitoral são alguns conteúdos da grade curricular. A programação, de acordo com os organizadores, é inédita no Brasil e voltada à qualificação de políticos, assessores e operadores sociais.

O ensino tem duração de um ano e meio, com início em 31 de março de 2017 e término em junho de 2018, totalizando 360 horas. As aulas serão quinzenais nas sextas-feiras à noite e sábados (manhã e tarde). O corpo docente é formado por professores doutores, mestres e especialistas com ampla experiência prática e acadêmica. A cadeira foi criada para oferecer capacitação profissional àqueles que atuam nas esferas política e pública.

Fichas estão na internet

O curso foi lançado oficialmente em fevereiro, com um debate que reuniu um time de políticos gaúchos e membros da Federação das Associações Comerciais e de Serviços do Rio Grande do Sul (Federasul). O encontro recebeu o nome de "Como a política pode ajudar o Brasil a sair da crise" e foi realizado na Câmara Municipal de Porto Alegre.

Além do mediador do evento, Vicente Bogo, compõem o corpo docente do curso Simone Leite, Jairo Jorge e Pedro Simon. Embora cada debatedor pertença a um partido político, todos foram unânimes em destacar a necessidade de mais participação da sociedade na vida pública do país e da necessidade de qualificação daqueles que trabalham com política.

As inscrições podem ser feitas na internet nos sites www.monteirolobato.edu.br/pos-graduacao/curso/pos-graduacao-em-alta-politica e altapolitica@monteirolobato.com.br.