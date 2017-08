Agências do Sine têm mutirão de vagas de emprego para jovens nesta sexta

Oportunidade

A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS) promove, nesta sexta-feira (11), um feirão de empregos em 31 agências do Estado. São 1,6 mil vagas, sendo 133 só em Porto Alegre, voltadas a pessoas entre 15 a 29 anos. A intenção é garantir a inserção de jovens no mercado de trabalho.

Na Capital, pelo menos 150 atendimentos foram feitos na unidade Centro do Sine em pouco mais de três horas. Além desta agência, ainda participam as da Azenha, TudoFácil Centro e Zona Sul.

Os interessados devem comparecer a uma das unidades participantes com a Carteira de Trabalho até as 17h. Mas as agências Zona Sul e TudoFácil atendem até as 19h30.

No Interior, a Ação Jovem ocorre nas unidades de Alegrete, Bagé, Bento Gonçalves, Cachoeirinha, Canguçu, Canoas, Caxias do Sul, Esteio, Estrela, Frederico Westphalen, Montenegro, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande, Rolante, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, São Borja, Santana do Livramento, São Lourenço do Sul, Três Coroas, Uruguaiana, Vacaria e Veranópolis até as 17 horas.