"Emprego dos Sonhos" já recebeu mais de 100 mil inscrições

Oportunidade

O prazo termina às 23h59min de domingo, mas até a manhã desta quarta-feira (9) mais de 100 mil pessoas concluiram a inscrição para o "Emprego dos Sonhos", da Serasa Experian. A vaga seleciona um profissional para viajar por 40 cidades e 21 estados brasileiros durante 40 semanas, a partir de setembro.

Leia mais

Ambev oferece vagas de trainee e Braskem de estágio: veja como se candidatar

Como negociar aumento de salário em tempos de crise



A ideia é que o escolhido possa colher histórias sobre a vida financeira dos brasileiros. A pessoa será treinada por uma semana na sede do SerasaConsumidor e a viagem será toda de carro. Passagem aérea de volta para a cidade de residência nas semanas de folga já está incluída, junto com transporte, hospedagem, alimentação e plano de saúde. A remuneração será de R$ 100 mil para todo o projeto.



Ter carteira de trabalho e ser maior de 18 anos são os únicos requisitos. Durante a inscrição, o candidato responde a seis perguntas de múltipla escolha. Depois haverá um desafio por vídeo e a terceira e última etapa será uma entrevista. Quem passar da primeira fase receberá todas as instruções para as próximas.



Leia as últimas notícias de empregos