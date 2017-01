Invista em cursos para ampliar chances de emprego em 2017

Encare a crise

A marcha lenta nos compromissos durante o verão pode abrir espaço na agenda para cursos rápidos — mas valiosos — que preparem para promoções ou melhores oportunidades de trabalho em 2017. Universidades, faculdades e serviços de qualificação ao trabalhador costumam ampliar o leque de oficinas nesta época do ano, muitas vezes com preços acessíveis e condições facilitadas de pagamento.

Consultores de recursos humanos preveem que campos de trabalho mais específicos — como administração com foco na gestão de empresas, controladoria especializada em redução de custos, tecnologia aplicada a procedimentos industriais —, com capacidade para dar sobrevida às companhias em época de economia esfacelada, terão maior potencial para gerar vagas e melhores salários em 2017. Algumas dessas tarefas já encontram treinamentos com inscrições abertas. A área da criação, apontada como estratégica em razão do potencial para lançar produtos ou cortar custos, terá um curso iniciando no final de janeiro na Capital (veja quadro abaixo).

No campo de cuidado de idosos, também considerado próspero, um programa para capacitar cuidadores de pacientes com a doença de Parkinson será promovido no próximo dia 26, na Capital. Em geral, os cursos dispensam a exigência de formação superior em algum setor específico, reforçando o currículo de qualquer profissional.

— Muitas pessoas com uma formação específica têm buscado qualificação em áreas distintas para ampliar sua visão de mercado: profissionais de Recursos Humanos querem aprender vendas, e administradores buscam a área da Tecnologia da Informação — exemplifica Luciana Adegas, supervisora de RH da Metta Capital Humano — São boas escolhas, já que as empresas buscam cada vez mais profissionais com visão multifuncional.

Cursos de verão também permitem desenvolver habilidades cada vez mais reconhecidas em várias profissões, como apresentação de projetos, liderança, oratória e idiomas. Trabalhadores do comércio, de serviços e da indústria também podem aproveitar a calmaria na cidade para buscarem capacitação em áreas como moda, estética, atendimento ao cliente, informática e técnica de vendas.

— A qualificação de nível médio e técnico também é importante para conhecer algumas áreas de trabalho e escolher onde irão seguir carreira — aponta Luciana Adegas.

Quem garimpa pode encontrar condições de pagamento facilitadas. No Senac, por exemplo, comerciários têm 20% de desconto, e há possibilidade de parcelamento. Ex-alunos de universidades costumam encontrar preços mais baixos nessas instituições. Entretanto, é importante verificar, na proximidade do início, se o curso está confirmado, já que alguns podem ser cancelados se não alcançarem o número mínimo de usuários.

Prepare-se

Programas curtos de pós-graduação ou extensão com inscrições abertas

NÍVEL SUPERIOR

AQUECIMENTO GLOBAL E MUDANÇAS CLIMÁTICAS — SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA A CRISE AMBIENTAL

De 24 a 26 de janeiro

Prédio 96J da PUCRS

R$ 256 (público geral)

Informações: bit.ly/criseamb

CUIDADORES DE PACIENTES COM A DOENÇA DE PARKINSON

26 de janeiro

Prédio 81 da PUCRS

R$ 91 (público geral)

Informações: bit.ly/parkinson3

INGLÊS PARA NEGÓCIOS NAS ÁREAS DE ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO

18 e 19 de janeiro

Prédio 15 da PUCRS

R$ 449 (público geral)

Informações: bit.ly/eandbus

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

De 30 de janeiro a 1º de fevereiro

Unisinos - Unidade São Leopoldo

R$ 495 (público geral)

Informações: bit.ly/direitoprev1

EXTENSÃO EM ESTRATÉGIAS CRIATIVAS

De 23 a 26 de janeiro

Unisinos CIEE (Porto Alegre)

R$ 520 (público geral)

Informações: bit.ly/estcriativas

AGRONEGÓCIO: ESTRATÉGIA E GESTÃO

De 23 a 26 de janeiro

ESPM-Sul

R$ 725

Informações: bit.ly/agrogestao

PREPARAÇÃO PARA INCUBAR PROJETOS INOVADORES

9 de março, das 13h30min às 17h30min

Instituto de Informática da UFRGS, no Campus do Vale

Gratuito

Informações: cei@inf.ufrgs.br

NÍVEL MÉDIO

ESTRATÉGIA DE VENDAS

De 4 a 11 de fevereiro

FAQI Porto Alegre (Av. Júlio de Castilhos, 435)

R$ 410 (público geral)

Informações: bit.ly/qirapido

CÁLCULOS PRÁTICOS DE DEPARTAMENTO PESSOAL

De 25 de março a 1º de abril

FAQI Porto Alegre (Av. Júlio de Castilhos 435 - Centro)

R$ 649 (público geral)

Informações: bit.ly/qicalculo

TÉCNICAS DE VITRINISMO

De 6 a 29 de março

Senac Centro Histórico (POA) (Rua Pinto Bandeira, 292)

Até 4 parcelas de R$ 109,25 (público geral)

Informações: bit.ly/vitrinismo

BOAS PRÁTICAS PARA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO - 16 HORAS/AULA

De 20 a 23 de fevereiro

Senac Passo D´Areia (POA) (Av. Assis Brasil, 1481)

Em até 12 vezes de R$ 31,26 com cartão de crédito (público geral)

Informações: bit.ly/alimentospraticas

INFORMÁTICA - AUTOCAD 2D

De 10 a 31 de janeiro

Senac Informática (Avenida Venâncio Aires, 93, em Porto Alegre)

Em até 12 vezes de R$ 72,96 (público geral)

Informações: bit.ly/cursocad2d

CORTES DE CABELO

De 27 de março a 24 de abril

Senac Centro Histórico (POA) (Rua Pinto Bandeira, 292)

Em até 7 parcelas de R$ 102,66 (público geral)

Informações: bit.ly/cortecabelo2

PLANO DE NEGÓCIO PARA COMEÇAR BEM

30 e 31 de janeiro

Sebrae Canoas (Rua Muck, 116, em Canoas)

R$ 90

Informações: bit.ly/palestrasecursos1