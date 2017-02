Veja como ser um consumidor fiel pode fazer bem para o seu bolso

Caça aos pontos

Em tempos de crise na economia, não se pode fazer pouco caso de nenhuma chance do dinheiro valer mais. E uma das vias para isso é usar com sabedoria os programas de fidelidade oferecidos por cartões de crédito e outras empresas.

Com eles, é possível usar os pontos acumulados em cada compra em descontos. Um benefício que pode se transformar em um novo eletrodoméstico para a casa, por exemplo.

– Mas os programas de fidelidade são subutilizados. O volume de pontos que viram (que perdem a validade) todo o ano ainda é muito alto – afirma o sócio fundador da Oktoplus, aplicativo que gerencia programas de fidelidade, Bruno Nissental.

Para ele, muitas pessoas não se dão conta dos benefícios que deixam de aproveitar por puro desconhecimento. Por isso, o primeiro passo é conhecer as regras do programa oferecido pelo cartão de crédito ou outro estabelecimento.

– Basicamente, é preciso saber quanto tempo de validade tem os pontos e como será possível usá-los, quais locais aceitam esses pontos em descontos – explica Bruno.



Surpresas



Dados da Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização (Abemf) revelam que os cadastros em programas de fidelidade no Brasil chegaram a 77,9 milhões no terceiro trimestre de 2016, um aumento de 15% em um ano e de 4,4% na comparação com o segundo trimestre do ano passado.

– Essa expansão é impulsionada pela entrada de novos participantes, pessoas que não faziam uso dos programas, mas também pelo maior engajamento dos consumidores que já aderiram e passam a utilizar pontos cada vez mais – afirma o presidente da Abemf, Roberto Medeiros.

Mas é o olho vivo do consumidor que pode garantir os benefícios. O alerta vem da diretora-executiva do Procon Porto Alegre, Sophia Martini Vial. Não pode haver surpresa, por exemplo, na hora de resgatar os pontos.

– Qualquer mudança nas regras do resgate precisa ser informada com antecedência ao consumidor que participa do programa – diz a diretora.

Outra orientação dela é para que os consumidores fiquem atentos e cobrem da responsável pelo programa uma resposta quanto ao uso dos dados pessoais e de consumo. Eles não devem ser repassados para outros fornecedores, e isso precisa estar claro.

Programa de fidelidade

– É um programa de incentivo oferecido por instituição financeira ou outros estabelecimentos para recompensar clientes e encorajar repetição de negócios.

– Os clientes cadastrados passam a obter benefícios, por meio de pontos que vão se acumulado a cada compra realizada.

– Esses pontos são gerenciados conforme cada empresa e recompensando os clientes conforme regras pré-estabelecidas.

– Eles valem descontos em produtos e outros serviços dentro da validade estabelecida.





SAIBA COMO APROVEITAR OS PROGRAMAS DE FIDELIDADE



Decida ser fiel

– Descubra onde é possível acumular pontos, quais empresas têm programas de fidelidade. Vários segmentos já aderiram: farmácias, postos de gasolina, escolas de idiomas e lojas de vestuário.

Conheça a fidelidade

– Compare as mecânicas de pontuação e as regras de cada programa: pontuação mínima para resgate, prazo de validade dos pontos, relação do valor gasto com a quantidade de pontos acumulada, etc.

Fique de olho

– Cada banco possui regras, promoções e condições especiais. Consulte, periodicamente, as regras para acúmulo e resgate. É muito importante conhecer os benefícios para melhor aproveitá-los.

Concentre gastos

– O ideal é concentrar gastos em um único cartão para conseguir juntar mais pontos. E, claro, se deve anotar todas as compras. Não vale a pena se endividar para acumular mais pontos.

Olho no resgate

– Já é possível fazer trocas por combustível, recargas de celular, itens de supermercados e até pagamentos de contas. Há resgates disponíveis a partir 200 pontos.

Atenção às promoções

– As operadores realizam promoções pontuais que dão bônus para transferências, o que pode ser um extra para o resgate de uma passagem, por exemplo. Fique sempre atento a isso no seu programa.

Pesquise sempre

– Da mesma forma que ocorre quando você quer comprar um produto com dinheiro, pesquise sempre. Conferir quais resgates valem mais a pena é uma forma de conseguir mais vantagens.

Olho no saldo

– Para não ser surpreendido com pontos expirados, acompanhe sempre o saldo por meio da página de sua rede ou pelos aplicativos. O monitoramento constante também pode ajudar a verificar novidades e oportunidades imperdíveis de troca de pontos.



Fuja da última hora

– No caso de viagens, programar a troca de pontos/milhas com antecedência é essencial. Como os preços são menores com meses antes do embarque, a pontuação a ser utilizada também será menor.

Avalie uma rede

– Pode ser vantagem participar de uma rede que reúna pontos de varias empresas em uma única conta, assim você acumula mais em menos tempo. Ao concentrar todos os pontos, é possível conquistar prêmios de maior valor.

Fonte: Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização (Abemf), Multiplus e Bruno Nissental, sócio fundador da Oktoplus