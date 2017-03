Os ovos de Páscoa estão mais caros; veja dicas para economizar nos presentes

Encare a Crise

Em uma tendência que vem se consolidando há pelo menos quatro anos, o tradicional ovo de Páscoa não parece mais estar tão doce. Pelo menos, no que diz respeito às vendas em supermercados. Nesta edição da festividade, que será no dia 16 de abril, os líderes na preferência dos consumidores devem seguir perdendo espaço para barras, bombons, tabletes e outros doces. A previsão é de um estudo desenvolvido pela Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) junto a associados, que estima uma queda de 12% nas vendas dos ovos, na comparação com 2016. Já caixas de bombons devem ter um crescimento nas vendas de 3,6%, e os chocolates em barra e em tabletes, de 11,6%.



De acordo com o presidente da Agas, Antônio Cesa Longo, o principal motivo para esse comportamento do mercado é a perda do poder aquisitivo do consumidor, que está mais criterioso ao analisar o valor do produto. A reportagem percorreu duas redes de lojas para verificar a diferença de preços, e constatou que o quilo do ovo de chocolate chega a custar quase sete vezes mais do que o quilo de uma caixa de bombons.

– Mas eu penso que não podemos avaliar assim, porque há todo um valor afetivo sobre o ovo de chocolate. Ele agrega valores de emoção, de comemoração. O varejo vai tentar compensar essa queda nas vendas agregando identidade a outros produtos, como chocolates em barra com embalagens promocionais de Páscoa, por exemplo – explica Longo.

Crise econômica

É o que acredita também o economista Victor Sant'Ana, da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL-POA). Para o especialista, o consumidor paga não somente pelo chocolate, mas pela experiência de presentear um ovo de Páscoa, que possui um valor agregado diferente por ser sazonal, por contar com decoração especial, além de brindes e brinquedos temáticos.

Em relação à expectativa de preços, as notícias não são boas para os consumidores. Se no ano passado houve um aumento de 16% nos preços dos chocolates, a previsão para este ano é de que os valores dos ovos subam 8,5%, as barras 7,3% e as caixas de bombons 10%.

– A busca maior por barras de chocolate e outros produtos que não os tradicionais ovos fazem com que a demanda aumente e, consequentemente, o preço também. Mas o varejo terá que avaliar essa elevação no valor pois, em um momento de crise, em que o poder aquisitivo do consumidor diminuiu, esta variação pode fazer o consumidor desistir da compra – pondera Sant'Ana.

Comparação dos preços de chocolates em bombons, barra e ovos*

Solução é a criatividade

De acordo com o economista da CDL-POA, com a economia que se ensaia para uma recuperação, é provável que na festividade do ano que vem os números voltem a ser positivos para o mercado e para o consumidor. Enquanto isso, a principal dica para o quem vai comprar presentes de Páscoa é poupar no bolso, mas não na criatividade.

– Comprar barras de chocolate para fabricar bombons e ovos caseiros é uma economia, além de divertida, pois as crianças podem participar desse processo – recomenda Sant'Ana.

Já a nutricionista Ana Paula Bortoletto, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), alerta para a necessidade de o consumidor ler a lista de ingredientes do chocolate que está comprando para avaliar a qualidade do produto:

– No caso dos chocolates e ovos de Páscoa, geralmente o açúcar é o primeiro ingrediente, indicando que o produto tem mais açúcar do que cacau, por exemplo. Isso deve ser evitado.

Reservar um tempo para pesquisar os valores e a qualidade dos produtos também é uma boa ideia. Em um momento de crise econômica, deixar as compras para a última hora para tentar economizar pode não ser o mais indicado, alerta o presidente da Agas, Antônio Cesa Longo:

– O consumidor tem cada vez menos tempo para se programar para estes eventos, e acaba deixando para comprar os produtos na véspera, já que os estabelecimentos ampliam os horários de atendimento. Mas essa não é uma boa ideia, já que nos últimos dias você nem sempre consegue comprar aquilo que deseja, só o que sobra. E isso será mais acentuado neste ano, pois a indústria diminuiu a produção, e temos uma menor disponibilidade de produtos.

Dicas para economizar na hora das compras

- Fabricar bombons ou ovos caseiros é uma solução econômica, além de divertida, pois as crianças podem participar desse processo.

- Antes de escolher o presente de Páscoa, leia a lista de ingredientes do que está comprando para verificar a qualidade do produto. No caso de chocolates, o cacau deve ser o primeiro ingrediente, e não o açúcar.

- Evite levar os filhos juntos no momento da compra dos ovos, pois eles são mais suscetíveis aos apelos comerciais dos produtos.

- Se você vai comprar ovos de Páscoa para mais de uma pessoa, planeje suas compras desde já. Aproveite as promoções e não se esqueça do seu orçamento na hora das compras.

- Veja a possibilidade de substituir o presente de Páscoa mais caro por um mais barato. Com isso, a compra de Páscoa pode pesar menos no orçamento doméstico.

- Para quem não se preocupa muito com as datas, uma dica é comprar após a Páscoa, já que muitos mercados fazem liquidação. Porém, neste caso alguns produtos podem estar danificados e com poucas opções.

Fontes: Victor Sant'Ana, economista da CDL-POA, e Ana Paula Bortoletto, nutricionista do Idec

Cuidado com a propaganda

Outra questão que deve guiar a oferta e venda dos produtos de Páscoa neste ano é uma iniciativa tomada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) em 2016 que gerou polêmica entre consumidores e comerciantes. Na ocasião, o órgão avaliou que o apelo de vendas estava exagerado, com marcas de chocolate oferendo máscaras, bonecos e outros brindes na compra dos doces, além de associar muitos produtos a personagens infantis.

Em parceria com o Movimento Infância Livre do Consumismo (Milc), o instituto preparou uma lista de produtos que estariam infringindo leis de defesa da criança e do adolescente, e o enviou aos órgãos de defesa do consumidor. De acordo com a nutricionista Ana Paula Bortoletto, do Idec, foi aberto um inquérito para avaliar a questão, mas ainda não há uma decisão sobre o assunto:

– Por causa disso, provavelmente essa estratégia de marketing, essa prática de publicidade abusiva ainda está sendo utilizada, e os pais devem ficar mais atentos na hora de levar os filhos para comprar os produtos.

Ana Paula recomenda aos pais que esclareçam às crianças sobre o que significa a presença do personagem nas embalagens, alertando que isso não significa que o produto é melhor.

– É interessante dizer para eles que se trata de uma estratégia para vender mais o produto, e não quer dizer que o produto tenha maior qualidade – resume.

Já o economista da CDL-POA Victor Sant'Ana recomenda que os pais, antes de saírem às compras, combinem com os filhos sobre o limite de valor do presente de Páscoa, dando a opção de substituir o ovo por outros presentes, como as barras de chocolate ou outros doces.