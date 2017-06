Dia dos Namorados em lua de mel com o bolso: veja dicas para caprichar no romance sem gastar demais

Encare a Crise

O Dia dos Namorados se tornou uma das datas mais movimentadas para o comércio – mas você não precisa exagerar nos gastos caso não viva uma lua de mel com sua conta bancária. Uma pesquisa encomendada pelo Sindilojas Porto Alegre e a CDL-POA projeta que o movimento financeiro com a data subirá 5% neste ano em relação a 2016, e o valor médio de cada presente será de R$ 186. A mesma pesquisa, no entanto, também indica cautela da população: o principal critério para escolher o local para fazer as compras será os descontos oferecidos.

Na opinião de alguns especialistas em relacionamento e analistas de tendências, nem sempre é um presente caro que vai animar a relação.

– A ostentação pode ser realizar algo que marque e seja inusitado, usar a criatividade e sair um pouco do lugar-comum – sugere o cool hunter (caçador de tendências) Miltinho Talaveira.

A inventividade vai de cada um, e há um leque para casais de todos os gostos: Miltinho sugere uma noite animada com preparo de drinks em casa (e receitas na internet não faltam) ou, para os mais conectados, compartilhar declarações no Instagram pelo Stories, usando a hashtag #amornasredes. A noite pode acabar em cima de uma cama coberta com pétalas, em um ambiente para surpreender o namorado ou a namorada com uma playlist escolhida especialmente para a ocasião.

Neste ano, o dia 12 cairá numa segunda-feira, invadindo um dia reconhecidamente pouco vibrante. Mas isso tem seu lado bom. Às segundas, há promoções em alguns cinemas, portanto, curtir um filme na telona pode ser uma ótima pedida. Os restaurantes também deverão estar menos cheios, já que muita gente deve antecipar a comemoração para o final de semana. Alguns toques especiais ajudam a colorir a rotina.

– Que tal surpreender com um café da manhã? Mas sem pensar nisso apenas como uma bandeja servida na cama, mas montando uma mesa com cuidado, uma louça caprichada, comidas e bebidas em potes bonitos, passar na padaria e comprar as delícias. Na hora do café, bilhetes podem dar um toque especial – sugere a coach de relacionamento Cátia Damasceno.

Mesmo os presentes podem ser buscados sem gastar demais. Embora a tentação possa ser comprar algo caro, muitas vezes a vontade do namorado ou da namorada pode ser de receber algo simbólico, que lembre um momento da relação – como uma foto do casal ou um cartão com frases inspiradas.

7 dicas para romantizar sem gastar demais

1. Deixe surpresas pela casa

Que tal escrever bilhetinhos e espalhar pela casa em lugares estratégicos? Mesmo se você comprar um presente simples, pode fazer da entrega um momento divertido, distribuindo as pistas e deixando bilhetes românticos em cada ambiente.

2. Sirva um café romântico

Monte uma mesa bonita, com flores e uma louça caprichada. Disponha as comidas e bebidas em potes bonitos, e não nas embalagens. Outra possibilidade é montar uma cesta de café da manhã romântico – guardanapos em tecido com poemas e expressões que declarem seu sentimento para a pessoa amada são a cereja do bolo.

3. Comemore no final de semana

Alguns programas mais legais (e baratos) não podem ser feitos na segunda-feira, então uma dica é antecipar a celebração para o final de semana. Faça um piquenique em um parque se o sol se apresentar, dividindo uma garrafa de vinho. Visite as exposições nos museus da Capital ou faça uma seção de drinks em casa, com espumantes e frutas.

4. Use a criatividade

Não pense em dinheiro, mas em formas de surpreender seu par. Possivelmente alguns dos desejos dele passam longe de exigir gastos exagerados – receber um cartão carinhoso, flores ou até um vídeo com uma declaração. Se você toca algum instrumento musical, que tal compor algo que relembre os bons momentos da relação?

5. Faça uma maratona de filmes românticos

Se vocês gostam de assistir filmes juntos, que tal fazer uma seção romântica? Alguns filmes inspiradores no Netflix para ver a dois – e arrancar lágrimas ou boas risadas – são: Simplesmente Acontece, Amor e Outras Drogas, A Delicadeza do Amor, 500 Dias Com Ela, Idas e Vindas do Amor, Loucamente Apaixonados e O Melhor de Mim.

6. Inicie um projeto

O Dia dos Namorados pode ser uma boa ocasião para o casal dar a largada em um projeto a dois. Um intercâmbio no Exterior, se inscrever em um curso de gastronomia ou até a decisão de ir morar juntos podem ter como marco esta data – e nada melhor do que comemorar a decisão com um brinde de espumante.

7. Siga uma receita

Alguns especialistas em relacionamento dizem que a melhor forma de aproximar o casal é desenvolver atividades prazerosas a dois. E o que pode ser mais prazeroso do que fazer em casa o prato favorito dos dois? A sugestão é procurar uma nova receita com ingredientes apreciados pelos dois, comprar uma cerveja artesanal e preparar o prato a quatro mãos. E não se preocupe se errar na receita: as telentregas devem estar funcionando normalmente na segunda-feira.

3 regras básicas para a data não pesar no orçamento

1. Evite pagar parcelado: essa não costuma ser uma boa escolha para comprar presentes ou qualquer produto ou serviço que não seja essencial.

2. Pesquise em pelo menos três lojas o presente que pretende comprar, para se certificar de que pagará o menor preço.

3. Se for comprar algo pela internet, confira a reputação da empresa em sites de defesa do consumidor e, antes de fechar negócio, confira o valor do frete e as condições de "proteção" do dinheiro caso tenha problema na compra.

Fontes: cool hunter Miltinho Talaveira, educador financeiro Reinaldo Domingos e coach de relacionamento Cátia Damasceno