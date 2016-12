Indústria de materiais não acredita em melhora da economia

Economia em baixa

O fechamento das vendas de materiais de construção em dezembro, no país, deve ser regular. E primeiro mês de 2017 deve apresentar aumento no pessimismo do empresariado, visto que o otimismo sofre redução de 22,2% neste mês para 16,7% em janeiro de 2017. Os dados fazem parte do Termômetro da Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Construção (Abramat).

– O levantamento mostra que o empresariado ainda está muito pessimista em relação ao momento econômico brasileiro, soma-se isso ao elevado grau de desemprego, juros altos e falta de crédito no mercado. O cenário atual deve permanecer assim no início de 2017 – revela o presidente da entidade, Walter Cover.

A sondagem da Abramat revela que a pretensão de investimentos no médio prazo apresentou queda. Em dezembro, 48% dos empresários informaram que pretendiam realizar investimentos nos próximos 12 meses, uma redução de 10 p.p em relação ao mês anterior.

A tendência de queda também segue em relação às expectativas dos empresários sobre as ações do governo. O levantamento mostra que o otimismo do empresariado neste mês apresentou queda em relação a novembro. No mês passado, a estimativa otimista era de 35%, já dezembro o percentual de empresas otimistas é de 12%.