Lançamentos no país registram alta acumulada nos 12 meses fechados em outubro

Mercado imobiliário

Claudia Chiquitelli

Especial

O setor da construção civil no país registrou o lançamento de 68,3 mil unidades nos últimos 12 meses, fechados em outubro, representando alta de 1,7% diante do número de novas unidades no período anterior. Conforme os indicadores da Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), as vendas totalizaram 102,3 mil unidades.

Números do RS

Foram 2.198 imóveis novos colocados no mercado gaúcho nos primeiros dez meses do ano, praticamente um empate técnico com o mesmo período do ano passado. No mês de outubro, foram comercializadas 281 unidades, contra 341 unidades em setembro. No acumulado do ano, as vendas caíram 13,7% – foram 2.957 unidades comercializadas em 2016, contra 3.428 no ano anterior.

O índice de lançamentos foi o que sofreu maior redução em outubro. Foram apenas 191 unidades, o que significa 60,7% a menos que as 488 do mês anterior. O estoque de imóveis novos à venda é de 3,7 mil unidades, correspondendo a um prazo de comercialização de cerca de 12 meses se considerada a média de vendas dos últimos 12 meses.

Distratos

Conforme a Abrainc-Fipe, já o número de distratos (rescisões), em nível nacional, acumulou 45,3 mil unidades nos últimos 12 meses fechados em outubro, o que representa uma queda de 4,1% frente ao volume de unidades distratadas nos 12 meses anteriores. Considerando o último mês disponível (outubro de 2016), os lançamentos totalizaram 4,1 mil (alta de 25,9% frente a outubro de 2015) e as vendas, 7,5 mil unidades (queda de 2,5%, na mesma base de comparação).



De acordo com a Abrainc-Fipe, outubro foi pontuado pelo recuo nas entregas (-6,6%) e distratos (-17,3%), que somaram, respectivamente, 8,7 mil e 3,6 mil unidades. Com isso, a razão Vendas sobre Oferta (VSO) foi de 6,1% no mês, indicando que a oferta disponível seria suficiente para garantir o abastecimento do mercado por cerca de 16,3 meses. Considerando a safra mais antiga disponível na série histórica (unidades lançadas no primeiro trimestre de 2014), a proporção de unidades distratadas entre as unidades vendidas atingiu o patamar de 22%.

Lançamentos e vendas

No acumulado de 2016, os lançamentos chegaram a 50.248 unidades, volume 9,4% superior ao observado no mesmo período do ano passado. Já as vendas, no acumulado deste ano até outubro, somaram 83.177 unidades, queda de 10,7% frente ao volume observado no mesmo período de 2015. Já nos últimos 12 meses, foram vendidas 102.293 unidades, volume 11,6% inferior ao total de comercializações do período anterior.

Entregas



No décimo mês do ano, foram entregues 8,7 mil unidades, o que corresponde à queda de 6,6% frente a outubro de 2015. No acumulado de 2016 (até outubro), as entregas totalizaram 111.330 unidades, 7% superior ao observado na mesma base de 2015. Já nos últimos 12 meses, as entregas somaram 133.767 unidades, volume 5,2% inferior ao total de entregas no período precedente.

Oferta

Ao final de outubro, as empresas disponibilizavam 117.694 unidades para aquisição. No mesmo período, foi vendido o equivalente a 6,1% da oferta do mês, percentual que representa uma queda de 0,8 ponto percentual face ao percentual calculado para outubro de 2015 (6,9%). Com isso, a Abrainc-Fipe estima que a oferta final de outubro seja suficiente para garantir o abastecimento do mercado durante 16,3 meses, mantido o ritmo de vendas atual (7,5 mil unidades/mês).

Proporção do Estado

De acordo com dados das empresas para outubro, os empreendimentos do Rio Grande do Sul responderam pela seguinte participação no desempenho nacional do setor:

Unidades lançadas: 191 unidades (5,8% dos 4,1 mil do país)

Unidades vendidas: 281 unidades (3,7% dos 7.454 mil do país)

Fonte: Abrainc-Fipe, que abrangem dados de 20 empresas do setor