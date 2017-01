Secovi promove várias palestras 

Ensino imobiliário

O Secovi abre um ciclo de palestras e cursos neste mês destinado a aprofundar os conhecimentos de quem trabalha em condomínios, nas imobiliárias e demais profissionais ligados ao setor. Os encontros acontecem em Porto Alegre e começam hoje, 12, com o título Desperte seus Resultados, com o mestre em Desenvolvimento Humano e MBA em Gestão Empresarial, Jader Denicol do Amaral. Ele falará para gestores e executivos de empresas do mercado imobiliário, das 18h às 20h.

No dia 17, é a vez da palestra Boa gestão condominial – planejamento e organização nos principais compromissos legais e de manutenção predial, com o advogado, pós-graduado em Direito do Trabalho e assessor jurídico do Secovi/Agademi, Tiago Strassburger. O tema é destinado a síndicos e condôminos e acontece das 18h às 19h30min.

O curso Administrando Condomínios – aspectos jurídicos e práticos acontece no dia 25, das 18h às 21h30min, destinado a funcionários de condomínios de imobiliárias. A palestrante é a advogada e pós-graduada em Direito Imobiliário Cristiane Carvalho. No dia seguinte, 26, será realizado o workshop Atualização em Língua Portuguesa, das 18h às 21h30min, com a mestre em Educação Nadia Studzinski Estima de Castro e destinado a funcionários de imobiliárias e demais interessados.

No dia 31 acontece o workshop O DNA do atendimento com o mestre em Administração e Marketing Ricardo Lemos, direcionado para funcionários de imobiliárias e demais interessados. Os eventos acontecem na sede do Secovi (Travessa Francisco de Leonardo Truda, 98, 9 andar). Maiores informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3221.3700 ou pelo e-mail : evento@secovi-rs-agademi.com.br.