Capital registrou redução de 0,69% no valor do metro quadrado

O preço nominal médio do metro quadrado para aluguel em Porto Alegre atingiu R$ 20,69 em janeiro de 2017, redução de 0,69% em relação ao mês de dezembro (R$ 20,83). O primeiro mês do ano registrou o menor valor de locação em 12 meses. Em comparação a janeiro de 2016 (R$ 22,58), os preços reduziram 8,37%. O estudo DMI-VivaReal (Dados do Mercado Imobiliário) é realizado mensalmente pelo portal imobiliário VivaReal. A amostra inclui 30 cidades em diferentes regiões do País e considera mais de 2 milhões de imóveis usados disponíveis para compra ou aluguel.

Em comparação com dezembro de 2016, os bairros de Porto Alegre que apresentaram maior valorização no metro quadrado para aluguel foram:

1. Teresópolis (3,7%)

2. Auxiliadora (2,7%)

3. Rio Branco (2,0%)

4. Protásio Alves (1,5%)

5. Centro Histórico (1,3%)

6. Jardim Botânico (1,2%)

7. Independência (0,6%)

8. Cavalhada (0,6%)

9. Menino Deus (0,6%)

10. Cidade Baixa (0,4%)

Já entre os que mais desvalorizaram para aluguel, a lista é composta por Passo d'Areia (-12,0%), São João (-7,2%), Bom Fim (-6,4%) Cristo Redentor (-5,3%), Rubem Berta (-4,7%), Chácara das Pedras (-4,2%), Bela Vista (-3,4%), Cristal (-3,3%), Alto Petrópolis (-3,1%) e Partenon (-3,0%).

Vendas

O índice também revela os bairros de Porto Alegre com as maiores valorizações no preço nominal médio do metro quadrado para venda em janeiro, em comparação a dezembro de 2016.

Entre os bairros que registraram alta no preço da locação estão:

1. Ponta Grossa (16,0%)

2. Floresta (2,6%)

3. Azenha (2,5%)

4. Bom Fim (2,0%)

5. São José (1,8%)

6. Independência (1,7%)

7. Navegantes (1,6%)

8. Santa Cecília (1,6%)

9. Humaitá (1,5%)

10. Passo d'Areia (1,5%)

Teresópolis foi o bairro que teve maior variação no metro quadrado, 3,7% Foto: Robinson Estrásulas / Agencia RBS

Já entre os que mais desvalorizaram para venda em Porto Alegre foram Lomba do Pinheiro (-2,5%), Santo Antônio (-1,7%), Santa Maria Goretti (-1,5%) Barão do Cai (-1,4%), Passo das Pedras (-0,8%), Rio Branco (-0,8%), Auxiliadora (-0,7%), Agronomia (-0,7%), Central Parque (-0,7%) e Petrópolis (-0,6%).

O preço nominal médio do metro quadrado para venda em Porto Alegre atingiu o valor de R$ R$ 5.179,00 em janeiro de 2017, valorização de 0,45% em relação a dezembro do ano passado (R$ 5.155,00). Em comparação ao mesmo período de 2016 (R$ 5.048,00), os preços aumentaram 2,60%.

Demais cidades

O DMI-VivaReal também listou as principais cidades brasileiras que estão com os valores de aluguel acima da média nacional (R$ 23,08). São Paulo lidera a lista com o valor do metro quadrado de R$ 35,71 e é seguida por Rio de Janeiro (R$ 32,61/m²), Brasília (R$ 32,14/m²), Santos (R$29,10/m²) e Recife (R$ 25,29/m²).O ranking das cidades com valor de venda mais alto do m² em janeiro é liderado por Brasília (R$ 8.400,00), Rio de Janeiro (R$ 7.292,00), São Paulo (R$ 6.842,00), Recife (R$ 6.134,00) e Vitória (R$ 5.750,00).