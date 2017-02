Secovi-RS apresenta panorama do mercado imobiliário

Variáveis

Claudia Chiquitelli

Especial

O Sistema Secovi-RS apresentou o Panorama do Mercado Imobiliário 2016. O estudo retrata as principais variáveis nas áreas de locação de imóveis, compra e venda de unidades residenciais e comerciais entre outros itens em Porto Alegre e na Região Metropolitana, referente ao ano de 2016, e aponta as perspectivas para 2017.

Para a supervisora de economia e estatística da entidade, Lucineli Martins, a crise econômica vivenciada no país impactou no mercado imobiliário.

— Os dados da Capital do Estado mostram que o ano de 2016 foi marcado por um grande aumento das ofertas e uma redução real de preços. Porém, se analisarmos do médio a longo prazo, vemos que os imóveis ainda são um bom investimento, já que apresentaram valorizações superiores a respectiva inflação do período — afirma.

O presidente da entidade, Moacyr Schukster, assinala que houve uma redução dos negócios, porém não em um patamar tão alarmante.

— Pelos dados, vimos que o movimento de negócios realizados na Capital caiu cerca de 13% em cinco anos. Para 2017, há expectativas de melhora no PIB e, com isso, dá para acreditar que se consiga alcançar um aumento nos negócios na ordem de 1% e 2%, o que não é pouco em termos setoriais — prevê o dirigente.

Locação

As ofertas de locação em dezembro foram: Centro Histórico, 11,47%, Petrópolis, 5,29%, Menino Deus, 5,26%, Floresta, 4,09%, e Sarandi, 3,74%.Oferta de imóveis teve variação de 2016 em relação a 2015 de +29,30%. Em 2016, foram oferecidas 51,15% de unidades residenciais, 45,20%, de comerciais, 3,65%, de outros tipos (garagem/box, chácara/sítio, terreno, flat e imóveis de tipo indefinido).

A variação acumulada de 2015 a 2016 do preço do metro quadrado por área privativa residencial foi de -7,87% no ano passado para 6,06% no ano anterior.Os maiores preços do metro quadrado por área privativa em dezembro de 2016 foram dos seguintes bairros: Três Figueiras (R$ 39,43), Praia de Belas (R$ 34,76), Bela Vista (R$ 29,35), Moinhos de Vento (R$ 26,46) e Rio Branco (R$ 24,71).

O percentual médio de imóveis alugados vezes oferta foi de 9,49% de dezembro de 2015 a novembro de 2016, e de 12,17%, de dezembro de 2014 a novembro de novembro de 2015.O tempo médio estimado para se alugar um imóvel foi de 10,53 meses de dezembro 2015 a novembro de 2016 e de 8,21 meses de dezembro de 2014 a novembro de 2015.

Comercialização

A oferta de imóveis usados para venda teve uma variação de +12,53% (média de 2016 em relação a 2015). Das unidades, foram oferecidas 84,35% de residenciais, 6,61% de comerciais e 9,04% de outros tipos (garagem/box, chácara/sítio, terreno, flat e imóveis de tipo indefinido).

Os usados para comercialização por bairro da Capital ficaram assim: Centro Histórico (6,23%), Petrópolis (5,32%), Sarandi (4,51%), Menino Deus (4,36%) e Jardim Itú Sabará (3,43%).Os maiores preços do metro quadrado para venda de imóveis residenciais e usados no último mês de 2016 foram nos bairros Bela Vista (R$ 6.325,45), Boa Vista (R$ 6.221,84), Três Figueiras (R$ 6.024,72), Mont'Serrat (R$ 6.006,76) e Moinhos de Vento ( R$ 5.957,16).

A velocidade de vendas de unidades novas (relação de vendidos e o estoque) foi 8,30% de novembro de 2015 a outubro de 2016 e 10,11% de novembro de 2014 a outubro de 2015.

Condomínios

Na Capital, 68,23% dos condomínios são residenciais, e 71,37% (estimativa) da população mora em condomínios. O relatório apontou que em novembro de 2015 a inadimplência era de 12,13%. Já em novembro do ano passado foi de 13,43%.