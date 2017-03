Conheça os 10 bairros mais caros em Porto Alegre

Dados de mercado

O preço nominal médio do metro quadrado para aluguel em Porto Alegre, em fevereiro, atingiu R$ 20,37 em fevereiro de 2017, redução de 1,54% em relação ao período anterior (R$ 20,69). Praia de Belas (R$ 54,76/m²) foi o bairro mais caro para se alugar imóveis e registrou 165% acima da média da cidade. De acordo com a pesquisa Dados do Mercado Imobiliário (DMI), da VivaReal), o segundo mês do ano registrou a terceira queda consecutiva e o menor valor de locação em 12 meses. Em comparação ao mesmo período de 2016 (R$ 22,54), os preços reduziram 9,63%.

O preço nominal médio do metro quadrado para venda em Porto Alegre atingiu o valor de R$ R$ 5.194 no mês passado, leve valorização de 0,30% em relação a janeiro (R$ 5.179). O bairro Jardim Europa (R$ 11.735) foi o mais caro para se comprar imóveis e está 127% acima da média da cidade. Em comparação ao mesmo período de 2016 (R$5.000), os preços aumentaram 3,88%.

O DMI-VivaReal reúne uma amostra de 30 cidades em diferentes regiões do país e considera mais de 2 milhões de imóveis usados disponíveis para compra ou aluguel. A pesquisa é realizada pela plataforma digital VivaReal, que conecta imobiliárias, incorporadoras e corretores com consumidores que buscam um imóvel.

Praia de Belas foi o bairro que teve o valor do aluguel mais caro no segundo mês do ano Foto: Luiz Armando Vaz / Agencia RBS

Ranking dos bairros mais caros para comprar em fevereiro

Jardim Europa - R$ 11.735

Bela Vista - R$ 8.833

Central Parque - R$ 7.706

Moinhos de Vento - R$ 7.609

Três Figueiras - R$ 7.571

Auxiliadora - R$ 7.472

Boa Vista - R$ 7.312

Mont' Serrat - R$ 7.255

Petrópolis - R$ 7.222

Passo D'Areia - R$ 7.029

Ranking dos bairros mais caros para aluguel em fevereiro

Praia de Belas - R$ 54,76

Três Figueiras - R$ 48,89

Bela Vista - R$ 29,50

Moinhos de Vento - R$ 27,87

Independência - R$ 26,83

Mont' Serrat - R$ 24,55

Auxiliadora - R$ 24,47

Rio Branco - R$ 24,42

Boa Vista - R$ 24,03

Passo D'Areia - R$ 23,73