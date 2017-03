Construção: nada de otimismo para 2017

Setor imobiliário

Claudia Chiquitelli

Especial

Após aumentos consecutivos ao longo dos últimos meses de 2016, o Índice de Expectativas do Mercado Imobiliário de Porto Alegre, em novembro, apresentou um recuo de 4,6%, passando de 112,1 pontos para 107,1 pontos, ou seja, ainda acima da linha de estabilidade da pesquisa, conforme o Sinduscon-RS. O índice que exibiu maior contração foi o do Mercado Atual, que recuou 12,5% em relação a outubro, ficando em 83,7 pontos. O Índice de Curto Prazo, que capta as expectativas para os próximos seis meses, contraiu 3,2% frente à última pesquisa.

Já o Índice de Médio Prazo, que mede as expectativas para um prazo de 12 meses, ficou praticamente estável, variando 0,1% em relação ao resultado do mês anterior. Para saber sobre uma perspectiva de panorama do setor em 2017, o caderno Teu Imóvel conversou com o presidente da entidade, Ricardo Antunes Sessegolo. Confira as impressões dele:

Zero Hora —Qual a expectativa para construção civil para este ano? Há otimismo?

A expectativa é de termos um ano de 2017 melhor que 2016, porém sem otimismo.

Zero Hora —Quais as medidas que poderiam ser adotadas para impulsionar o setor diante da crise que vive o país?

Aprovar as reformas que estão em andamento no Congresso Nacional e que a área econômica do governo continue a implementação da redução da taxa de juros básicos, estimulando a retomada dos investimentos na economia brasileira.

Zero Hora —O que há de novo no mercado da construção civil no RS que o coloque na frente de outro Estados?

Não existe nada a destacar no mercado da construção civil gaúcha.

Para Sessegolo, impulso ao setor virá de reformas que estão no Congresso Nacional e redução da taxa de juros básicos Foto: Divulgação / Secovi-RS

Zero Hora — Quais as últimas tendências do setor em materiais?

Materiais que se adequem à nova norma de desempenho, ou seja, materiais que privilegiem o isolamento acústico entre os apartamentos e materiais que atendam um conforto térmico melhor.





Zero Hora —Cite inovações da construção civil em mão de obra?

A principal inovação dos últimos anos é a evolução dos equipamentos de proteção e segurança do trabalhador da construção civil.





Zero Hora —O tipo de construção muda conforme o tipo de projeto. Qual o tempo médio de construção de um empreendimento?

Não muda. O tempo médio de um empreendimento médio é de 24 meses e um grande empreendimento até 30 meses.





Zero Hora — Qual o maior projeto de construção previsto para este ano em Porto Alegre?

São dois, o Grand Park da Melnick Even e o Medeplex Eixo Norte da Cyrela Goldsztein.