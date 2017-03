Sinduscon Premium 2016/2017: inscrições abertas

Reconhecimento

O Sinduscon-RS abriu as inscrições para o Sinduscon Premium 2016/2017. Em sua 26ª edição, a premiação tem por objetivo distinguir, homenagear e reconhecer empresas, marcas, pessoas e instituições que se destacam ou contribuam para o desenvolvimento do setor.

Na categoria Reconhecimento Sinduscon-RS, o prêmio será conferido a empresas, instituições ou personalidades que colaboraram para o engrandecimento setorial.

Já o Destaque Sinduscon-RS visa reconhecer estratégias, casos e práticas bem sucedidas nas seguintes categorias: Produtos Imobiliários do Ano, Empreendimentos de Grande Porte, Empreendimentos de Pequeno e Médio Porte, Empreendimentos de Empresas de Pequeno e Médio Porte, Destaque Tecnológico, Destaque Mercadológico, Destaque em Processos Internos, Ações e Práticas Sustentáveis e Destaque Acadêmico. Finalmente, o destaque Empresa do Ano será atribuído à empresa que for a mais bem pontuada em toda a premiação.



As inscrições e postagens dos casos poderão ser feitas até 7 de abril e a divulgação dos vencedores ocorrerá até 25 de maio. O evento de premiação está previsto para 29 de maio. Acesso regulamento aqui.