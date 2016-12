Bancos registram problema para pagamento do DPVAT no RS

Pagamento obrigatório

As agências bancárias do Banrisul, Banco do Brasil e do Itaú tiveram problemas para receber o pagamento do DPVAT (Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre) na manhã desta segunda-feira. Porém, a previsão da Secretaria Estadual da Fazenda é que a partir desta tarde a situação esteja normalizada. As informações são da Rádio Gaúcha.

Assim como o IPVA 2017, que teve uma redução média de 4,4%, o seguro obrigatório também ficou menor. O seguro cobre casos de morte, invalidez permanente ou despesas com assistência médica causadas por acidentes de trânsito em todo o país.

O valor para automóvel (exceto picape) será de R$ 63,69. Para motocicletas, o valor será de R$ 180,65, sendo cobrada ainda uma taxa de R$ 4,15 para emissão do seguro para quem optar pelo pagamento em cota única.