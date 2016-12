Calor e chuva marcam a sexta-feira no Rio Grande do Sul

Previsão do tempo

Depois de dias de calor intenso e sol brilhando, a chuva deve retornar ao Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. Apesar da instabilidade, as temperaturas seguem elevadas em todas as regiões.



O mau tempo é o resultado do avanço de uma frente fria que entrou no Estado pela região Sul. Por lá, a chuva chega já pela manhã, se espalhando por todo o território gaúcho ao longo do dia. De acordo com o meteorologista da Somar Meteorologia Celso Oliveira, a combinação de altas temperaturas com este sistema pode provocar temporais com ventos de até 70 km/h, granizo e muitas descargas elétricas.



Nem mesmo a chuva deve diminuir a sensação de abafamento. Antes das 6h, os termômetros marcavam 27°C em Uruguaiana e 24°C em Porto Alegre. No decorrer da sexta, as temperaturas variam entre 30°C e 35°C. Novamente, a máxima deve ser registrada em Uruguaiana, onde pode fazer 37°C.

A véspera do Natal deve ser marcada por pancadas de chuva intercaladas com períodos secos durante todo o dia e temperaturas um pouco mais baixas. Com o deslocamento da frente fria para o oceano, a chuva deve dar uma trégua na noite do dia 24.