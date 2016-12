Carro, moda e estilo, a combinação ideal

Comportamento





O Jeep Compass e a modelo Juliana Böhn prontos para bons momentos em alto estilo nos próximos dias Foto: Priscila Nunes/Especial

PRISCILA NUNES/Especial

Nesta época do ano é comum fazer uma reflexão do que foi feito, o que deixou de ser feito e o que será feito. Também comemorar os bons momentos e realizações, antecipar novos desejos e futuros sonhos. Hoje o assunto é um pouco diferente do que vocês estão acostumados encontrar no blog. Diferente como? Na verdade, vamos falar de carro e completar com dicas de estilo. Afinal, o automóvel está associado à vida moderna e aos assuntos do dia. Moda, com certeza é um deles.

Vestidos especiais com detalhes exclusivos combinam com a cor prata do utilitário esportivo Foto: PRISCILA NUNES/Especial

São comuns nos editoriais de moda a companhia de belas modelos e veículos. Uns clássicos, outros ousados ou nem tanto. Com a colaboração da loja Karan, localizada na Zona Sul de Porto Alegre, fizemos um editorial exclusivo com o Jeep Compass Longitude. Os vestidos especiais para o final do ano combinaram em alto estilo com o utilitário esportivo médio, recém lançado, e que conquistou o gosto do consumidor brasileiro. Que tal combinar o Jeep com um traje em alto estilo para passar o Natal e o Ano Novo?

Foto: PRISCILA NUNES/Especial

Para quem está atenta à moda, uma novidade é o comprimento Midi, que está super em alta e relembra os anos 50. A barra é média, pode ir até a altura dos joelhos ou tornozelos, e deixa o look elegante e comportado. Parece que foi feito para combinar com o Compass.

A beleza e o charme feminino ao lado do visual de linhas fortes do veículo Foto: PRISCILA NUNES/Especial

A modelo Juliana Böhm veste a marca Intuição nos dois vestidos claros, que são excelentes opções para o Réveillon. No primeiro (esquerda), o comprimento não é mini, nem maxi, e sim médio. O ar retrô tomou conta, a estampa é floral com rendas. No segundo (direita), o tecido é neoprene com corte a laser e a estampa é floral, que deixa o look romântico. Para o Natal, o vestido vermelho estampado de folhagens é uma ótima opção e realça o cinza do Jeep. Estampas com elementos da natureza trazem tropicalidade ao look e estão com tudo no verão 2017. A marca é Amíssima.



Foto: GILBERTO LEAL

As peças, vestidas com elegância pela Juliana, foram cedidas e podem ser encontradas na Loja Karan, como das marcas Amíssima, Cleo Milani, Lá Chocolê, Iódice, Farrow, Úrsula Beltrame, Jeans Zoom, entre outras.

Colaboração

Loja Karan

Avenida Wenceslau Escobar, 2320 - 5A

Bairro Tristeza

Telefone: 51. 3222-5080.