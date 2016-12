Chuva forte e temperaturas mais amenas marcam a quarta-feira no Rio Grande do Sul

Previsão do tempo

Novamente, os gaúchos terão um dia de chuva forte com possibilidade de temporais na maior parte do Estado. Como o sol não deve aparecer, as temperaturas ficam amenas, abaixo dos 30°C, em boa parte do Rio Grande do Sul.

Assim como na terça, há um alerta para o risco de chuva em grandes volumes, ventos fortes, trovoadas e granizo, especialmente na Serra. Desta vez, a metade Norte deve ser mais atingida pelas áreas de instabilidade. No Sul, o tempo fica mais firme.



Com o tempo fechado, as temperaturas caem em comparação com o começo da semana. Em Porto Alegre, onde fez mais de 37°C na segunda-feira, os termômetros devem registrar 27°C. Uruguaiana pode ter 29°C e Tramandaí, 24°C.