Cobertura de praia começa nesta quarta-feira em ZH

Duas equipes de reportagem de Zero Hora mudam-se nesta terça para a praia. A partir de quarta, os leitores poderão acompanhar a cobertura de verão do jornal, nas plataformas impresso e digital. Até 1º de março, textos e vídeos serão publicados em zh.com.br e nas páginas da editoria Sua Vida e dos cadernos Viagem, Casa, Vida, Donna e DOC. Em foco, as agruras e também as alegrias de cada veraneio, com o reencontro de famílias e amigos, a descontração propiciada por sol, areia e mar, tendências e comportamento.

— A ideia, reforçando o posicionamento de ZH, é estar perto do leitor, para entender suas demandas e ajudar a transformar, refletir com ele sobre o que está rolando à beira-mar. Sabemos que milhares e milhares de gaúchos migram para nossas praias nesta época do ano. Por isso, neste veraneio estamos ampliando o tamanho das equipes: teremos sempre dois repórteres e dois fotógrafos no Litoral — conta o editor de Sua Vida, Ticiano Osório.



Além de ficarem atentos aos fatos locais e aos problemas que afligem os veranistas, os repórteres buscarão histórias e personagens curiosos. Vídeos trarão dicas culturais, de saúde e de beleza. A aventura também está na pauta: uma dupla de jornalistas ciclistas vai pedalar pelo Litoral Sul e pelo Litoral Norte.

— Queremos explorar locais aos quais não se consegue chegar de carro. E, justamente por andarmos em uma velocidade bem menor (entre 10 km/h e 20 km/h), podemos apreciar mais o trajeto, sentir mais a jornada — diz o editor de Imagem de ZH, Jefferson Botega, responsável pelas fotos e pelos vídeos que serão produzidos nas duas etapas da viagem.

