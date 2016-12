Colégio de Aplicação divulga edital para vagas remanescentes

Educação

O Colégio de Aplicação da UFRGS abrirá inscrições para vagas remanescentes com ingresso previsto para o primeiro semestre de 2017. Estão disponíveis uma vaga para o 3° ano do ensino médio regular (nascidos a partir de 01/01/1999), cinco vagas para o EJA – Alfabetização (nascidos até 01/08/2002), duas vagas para o EM2 – Ensino Médio (nascidos até 02/03/1999) e cinco vaga para o EM3 – Ensino Médio (nascidos até 02/03/1999).



As inscrições devem ser feitas na secretaria da escola, entre os dias 2 e 6 de janeiro de 2017, das 9h30min às 14h30min, através do preenchimento da ficha de inscrição e pagamento da taxa de R$ 20 por candidato. A seleção será realizada por sorteio público no dia 18 de janeiro, às 11h, no saguão da escola.

Não serão aceitas inscrições de um mesmo candidato em mais de uma vaga. A listagem com as inscrições homologadas será afixada no saguão do Colégio de Aplicação e publicada na página www.ufrgs.br/colegiodeaplicacao no dia 12 de janeiro, a partir das 13h.

Informações completas sobre a seleção estão disponíveis no edital, publicado no site do colégio.