Confira a previsão do horóscopo de cada signo para esta sexta-feira

Como vai ser seu dia

Visões interessantes a respeito do que acontece e de potencialidades que poderão ser exploradas no futuro, esse estado de ânimo peculiar em que sua alma se encontra torna você capaz dessas visões especiais.

Afinal, valerá a pena você se dispor a fazer reuniões e se acompanhar de pessoas, inclusive daquelas que em outros momentos não lhe foram muito simpáticas. Acontece que o espírito de união está em andamento.

No fim, tudo dá certo enquanto o mundo e as pessoas continuam incertos. Confie no bom andamento de tudo, pois, a lógica não compreende todas as nuances que compõem a realidade e que se manifestam através de coincidências.

Há pessoas muito animadas por aí, porém, misturadas a outras, completamente desanimadas. Todas exercem influência em você, pois, sua alma se impressiona com emoções intensas, independentemente do nível delas.



Ainda que você tenha experimentado complicações de todos os tipos, se conseguiu transcender a irritação e administrar tudo com sua inteligência, então garantiu a você momentos de intenso regozijo. Isso vale muito.

As coincidências colocam pessoas desconhecidas em contato e isso inicia um novo ciclo de relacionamentos. Tudo pode acontecer nos próximos dias e, por isso, valerá a pena você se expor um pouco mais do que de costume.

Há bastante coisa pela qual agradecer, questões simples que estão ao alcance da mão e que servem, de imediato, para sua alma se sentir segura e bem acompanhada. Faça pouco, mas faça bem, ofereça o melhor de si a todos.

Acalme a mente, sossegue o coração, faça tudo sem urgência. É inevitável que as coisas voltem a entrar nos trilhos, porém, isso pode se atrasar muito se você não se dedicar, antes de tudo, a ficar em paz. Só assim.

Enquanto seu bem-estar estiver garantido, pode ter certeza que as pessoas se sentirão bem com sua presença também. A mesma garantia, porém, se coloca em jogo no sentido contrário. Por isso, lute pelo seu bem-estar.

Um clima romântico não agride a razão, você não precisa encontrar lógica em tudo, mas se deixar levar por uma ambientação que sirva como um refresco que alivie todo o peso e pressão que o ano trouxe a você.

Em vez de esperar que o ambiente seja propício para você se sentir à vontade e alegre, procure criar esse ambiente com sua presença, irradiando a todos a influência que gostaria de receber. Alegria que brota do coração.

Vai preparando a alma e o corpo para momentos de rara intensidade que invadem seus sentidos aos borbotões. Melhor não tentar entender nada ainda, mas se dispor a experimentar com sinceridade tudo que impressionar você.