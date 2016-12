Confira a previsão do horóscopo de cada signo para este sábado

Como vai ser seu dia

As mais íntimas emoções são, agora, as experiências mais importantes, e se for difícil compartilhá-las, saiba que isso é temporário, pois estão em andamento mistérios que resolvem tudo de forma surpreendente.

Poderia ser qualquer outra data, mas é réveillon e o céu parece, dessa vez, se importar e brindar com uma intensidade fora do comum. Isso precisa ser administrado com prudência para você não se envolver em encrencas.

As visões do futuro que encantam sua alma estão mais claras e vívidas do que nunca. Isso não acontece por mero acaso, algo importante está em andamento, mas é algo que ainda não se pode explicar com o uso da lógica.

As visões continuarão sendo conjugadas em tempo futuro até você as aproximar com atitudes práticas. Lembre-se, valerá mais a pena você errar por ter se atrevido a praticar do que depois se arrepender de nada ter feito.

Faça valer sua imaginação, está tudo a postos para você inventar uma realidade que se aproxime o máximo possível de suas mais íntimas fantasias. Não vale pensar em segurança, pois, aventura não rima bem com ela.

Os encantamentos são vibrantes e intensos, exercem uma espécie de feitiço. Este é o momento em que você deve mandar a lógica passear e se dedicar a viver o que estiver disponível, através de emoções muito profundas.

Em vez de erguer seu olhar ao céu, olhe ao seu redor e observe como se movimentam essas pessoas que normalmente não mereceriam sua atenção. Talvez as coisas mais divertidas e intensas aconteçam nessa dimensão.

De excesso em excesso, um dia a alma busca também a sabedoria, que é mais econômica em atitudes. Tudo converge para esse momento, tudo indica que você tenha em mãos a oportunidade de consolidar mais sabedoria.

Você não precisaria ter ido longe para experimentar algo intenso e diferente, no mesmo lugar que lhe é familiar, por passar aí seus dias e noites, aí mesmo a intensidade está disponível para experiência.

O que é sonho, o que é realidade concreta? Hoje o limite entre uma experiência e a outra está muito tênue, quase inexistente. Por isso, tente se proteger de eventos arriscados demais, sua atenção está diminuída.

Que a medida de segurança e conforto que sua alma sente agora sirva para você se lançar a novas aventuras! As circunstâncias são favoráveis e você está no lugar certo, aproveite o embalo e se divirta intensamente.

É tudo intenso, por isso, será mais sábio você se dispor ao que der e vier para, assim, experimentar o que a misteriosa vida trouxer sem oferecer resistência a nada. Ao mesmo tempo, ofereça experiências a outrem.