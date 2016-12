Confira a previsão do horóscopo para cada signo

Como vai ser seu dia

Entre todas as possibilidades, sua alma não quer escolher nenhuma em detrimento da outra, quer abraçar tudo. Isso é adequado para o momento, mas logo mais, no futuro, você terá de fazer escolhas e rejeitar propostas.

Chegou a hora de você se esclarecer melhor a respeito dos assuntos sobre os quais emitiu opiniões, sem ter verificado o que estava dizendo. Isso é normal, mas agora é um momento em que valerá a pena o esclarecimento.

Precipitar-se seria tão contraproducente quanto demorar demais para tomar uma decisão. Enquanto sua mente argumenta sem descanso, faça o possível para atrever-se a tomar uma atitude sem, no entanto, se precipitar.

Da mesma forma com que você se posiciona e fala coisas importantes às pessoas, às vezes duras, também precisa ouvir delas e de outras algumas palavras que sirvam para você se reinventar e se livrar de mentiras.

Nada deixe na mão de outras pessoas, assuma a organização de todos os pequenos detalhes necessários para que tudo funcione bem. No começo, você achará isso enfadonho, mas, depois, pegará o jeito e se divertirá bastante.

Desta vez, em vez de avisar que fará isso ou aquilo, arregace as mangas e realize. Isso surpreenderá todo mundo e fará com que as pessoas se sintam motivadas a elas também tomarem a iniciativa e realizarem.

É importante que sejam colocados sobre a mesa todos os assuntos que vêm provocando discórdia há tanto tempo já, que provavelmente todo mundo perdeu o fio da meada e não sabe mais o porquê de tanta discussão. Importante.

Entre idas e vindas, apitos e flautas, mortos e feridos, as coisas podem começar a entrar numa trilha mais estável a partir de agora. Porém, isso não acontecerá automaticamente, você precisará decidir esse movimento.

Para você continuar se lançando a novas aventuras, nesta parte do caminho, precisa consolidar um patamar de segurança, de modo que as coisas se mantenham firmes e estáveis da melhor forma possível. Faça isso agora.

Considere você se encontrar numa importante encruzilhada existencial e assuma uma postura adequada diante do fato. Numa encruzilhada surgem dilemas que não se pode solucionar com argumentos simplistas.

Suas observações são muito lúcidas, mas tão profundas que, por enquanto, seria melhor você guardá-las em seu interior, já que comunicá-las seria algo assim como fazer explodir uma bomba nos relacionamentos.

As reuniões tendem a ser muito enriquecedoras de todos os pontos de vista, tanto pela concórdia e troca de ideias quanto pela discórdia e pelos conflitos que eventualmente surgirem. Valerá a pena você sair da toca.