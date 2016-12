Confira o calendário de feriados dos servidores públicos do RS em 2017

Funcionalismo

O calendário oficial de 2017 terá pelo menos oito feriadões para os servidores públicos estaduais. Por meio de decreto, o governador José Ivo Sartori definiu também as datas consideradas como pontos facultativos e jornadas de meio expediente. A medida está publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira.

Dos 13 feriados nacionais, estaduais e municipais previstos pelo Piratini para o próximo ano, 11 datas estão localizadas entre segundas e sextas-feiras, incluindo Tiradentes, Independência e Finados. Apenas a Confraternização Universal, no dia 1º de janeiro, e a Páscoa, em 16 de abril, ficaram para finais de semana. Além disso, os servidores que trabalham em municípios que adotam Nossa Senhora de Navegantes como feriado — caso de Porto Alegre — também terão folga.

Pelo decreto do governo estadual, ficam definidos como dias de ponto facultativo a segunda e terça-feira de Carnaval, o sábado de Aleluia, o Dia do Professor e o Dia do Funcionário Público. Já a Quinta-feira Santa, em 13 de abril, terá expediente apenas de manhã, enquanto a Quarta-feira de Cinzas, em 1º de março, será trabalhada apenas durante a tarde.

Os dirigentes de fundações de direito privado mantidas pelo Estado, empresas públicas e sociedades de economia mista e subsidiárias também poderão adotar ponto facultativo e meio expediente, "desde que sejam mantidos os serviços essenciais" — que não deverão ser prejudicados, de acordo com o decreto.

Confira os feriados previstos pelo governo do Estado em 2017:

Feriados nacionais:

1º de janeiro: Confraternização Universal (domingo)

14 de abril: Sexta-Feira da Paixão (sexta-feira)

16 de abril: Páscoa (domingo)

21 de abril: Tiradentes (sexta-feira)

1º de maio: Dia Universal do Trabalho (segunda-feira)

15 de junho: Corpus Christi (quinta-feira)

7 de setembro: Proclamação da Independência (quinta-feira)

12 de outubro: Padroeira do Brasil (quinta-feira)

2 de novembro: Dia de Finados (quinta-feira)

15 de novembro: Proclamação da República (quarta-feira)

25 de dezembro: Natal (segunda-feira)

Feriado estadual:

20 de setembro: Data Magna Estadual (quarta-feira)

Feriados municipais:

2 de fevereiro: Festa de Nossa Senhora dos Navegantes (quinta-feira)

Pontos facultativos:

27 e 28 de fevereiro: Carnaval (segunda-feira e terça-feira)

15 de abril: Sábado da Semana Santa (sábado)

15 de outubro: Dia do Professor (domingo) — (nos estabelecimentos de ensino)

28 de outubro: Dia do Funcionário Público (sábado)

Expediente matutino:

13 de abril: Quinta-feira Santa (quinta-feira)

Expediente vespertino:

1º de março: a partir das 13h — Quarta-feira de Cinzas (quarta-feira)