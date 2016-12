Contas de telefone podem ter aumento de quase 20% em janeiro

Mais caro

A conta de telefone dos brasileiros pode ficar quase 20% mais cara em janeiro de 2017, conforme divulgou nesta segunda-feira o jornal O Globo. O preço pode subir até aproximadamente esse percentual para os usuários dos planos de conta da telefonia móvel, usados em 77,3 milhões de linhas no país. Para o telefone fixo, que conta com 42 milhões de linhas, o aumento deve ser de até 13%.

O custo do consumidor com os serviços deverá ser maior por causa de uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), de outubro, que obriga as empresas de telefonia a recolherem o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre o valor da assinatura básica, seja da telefonia fixa ou da móvel.



Como cada Estado tem a sua própria alíquota de ICMS, os índices de aumento devem variar no país. No Rio Grande do Sul, o imposto para telefonia fixa e móvel é de 30%.



A ação do STF começou com uma discussão sobre a incidência de ICMS na assinatura da telefonia fixa no Rio Grande do Sul, mas os juízes entenderam que a cobrança dos pacotes de assinatura deveria valer para qualquer serviço de telecomunicação.

