Goodyear atinge metas e amplia distribuidores

Indústria

O desenvolvimento da rede de distribuidores foi decisivo para maior proximidade com o consumidor e cumprir objetivos Foto: Goodyear, DV

Apesar das dificuldades da economia brasileira e da queda generalizada do mercado, a Goodyear conseguiu atingir suas metas em 2016. Para o diretor da Unidade de Negócios de Pneus Passeio da Goodyear do Brasil, Eduardo Andrade,foi um ano interessante e ao mesmo tempo difícil. A previsão de crescimento era de 4% a 5% mas ocorreu uma queda de 3,5%. Ele justifica que foi interessante porque ¿fizemos a lição de casa desde 2015 e 2016 terminou positivo¿. Foram atingidos os objetivos de faturamento, volume de vendas, participação de mercado e de lucratividade.



Andrade atribui o bom resultado à construção de uma estratégia eficiente e quefoi executada pelas pessoas envolvidas e pela decisão de vender os produtos pela qualidade da marca e não no preço. Ressalta que o importante foi explicar aqualidade e os atributos do produto ao consumidor. Com maior participação nos segmentos de pneuspara veículos de passeio e caminhões, a Goodyear liderou alguns segmentos durante o ano e total nos últimos dois meses.



Andrade destaca que mercado gaúcho é um dos mais importantes para a marca norte-americana

Para a empresa trabalha com a expectativa de crescimento de 2,5% no segmento de revendas. Em relação às montadoras, a previsão fica entre 0 e 10% com média de 3%. Situação que acompanha os índices do setor automotivo. . Como não ainda não tem indicadores completos,Andrade admite que poderá ocorrer uma boa surpresa. . Existe a perspectiva de novos clientes, masdependerá da situação política e econômica. Também continuarão as exportações para os Estados Unidos e América Latina. A rede de revendedores exclusivos e multimarcas continua crescendo para ficar cada vez mais próximo do cliente. No Rio Grande do Sul, nesta semana, a ZéPneus, tradicional rede com 20 lojas, se tornou monomarca. Andrade destaca importância do acordo pela cobertura, qualidade nos serviços e a credibilidade Zé Pneus , que consolida ainda mais a presença da marca em um dos mais importantes mercados para a empresa.