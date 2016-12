Josh Groban passa por treinamento para Broadway  

The New York Times

Josh Groban já vendeu mais de 30 milhões de discos, o que faz com que seja conhecido em todo o mundo, mas quando começou a conversar com os produtores e criadores do musical da Broadway "Natasha, Pierre & the Great Comet of 1812", ficou claro que precisaria aprender algumas coisas.

Claro, ele já havia representado Tevye em uma peça na escola, já apresentara seu tom puro e limpo de barítono em shows para multidões enormes e já tivera ótimas participações especiais em séries de TV como "Ally McBeal: Minha Vida de Solteira" e "Parks and Recreation", mas sua formação teatral havia acabado em 1999, quando largou a Universidade Carnegie Mellon, ainda calouro, para seguir carreira na música. Daquele momento em diante, a Broadway era apenas um sonho.

Será que agora conseguiria fazer o papel de Pierre, o infeliz aristocrata russo que passa a maior parte da peça no palco? Será que conseguiria adaptar sua voz, muitas vezes descrita como angelical, a um personagem que está bêbado na maior parte do tempo? Fez sucesso por ser Josh Groban, o melódico romântico, mas será que estaria disposto agora a se tornar Pierre?

"Ele perguntou o que devia ler enquanto estivesse em turnê e eu sugeri Meisner, qualquer coisa sobre atuação, mas também 'Please Kill Me', a história oral do punk. É preciso esquecer outras pessoas por um tempo, porque vai representar um homem profundamente arruinado e não há nada doce sobre Pierre", disse Rachel Chavkin, diretora do musical.

Para Groban, de 35 anos, charmosamente autodepreciativo e discreto, a aposta era arriscada.

"A época da minha vida em que podia dar uma de idiota e cometer erros sem que ninguém visse aconteceu e acabou nos meus 17 anos. Quando seu sucesso é precoce, as pessoas ficam esperando por isso" disse ele.

Então, nos meses que antecederam os ensaios, a equipe criativa responsável por "The Great Comet" e Groban tentaram algo ambicioso para adequar o astro: um acampamento de treinamento, nas palavras do coreógrafo Sam Pinkleton.

Groban se mostrou um aluno ansioso; começaram a trabalhar sua voz, a fortalecer seu senso do personagem e a ensiná-lo a dançar. "O que isso significa para esse homem incrivelmente talentoso que, de repente, tem que participar de um musical da Broadway, sendo que nunca fez isso antes? Ter que trabalhar todos os aspectos", disse Pinkleton.

As preparações foram bem-sucedidas. Os críticos elogiaram o trabalho de Groban. E ele está feliz; originalmente, foi contratado até abril, mas concordou em permanecer no show até julho. "O trabalho valeu a pena", diz ele.

"Sempre quis me assustar novamente. Eu sabia que isso iria me abalar um pouco, mas foi emocionante", disse ele.

Durante uma semana em março, Groban se refugiou com Rachel Chavkin, a diretora, para tentar encontrar seu Pierre interior.

Rachel tinha certa familiaridade com Groban, mas nunca havia trabalhado com uma estrela dessa grandeza, nem dirigido uma peça para a Broadway. Normalmente trabalhava com atores inexperientes, muitos deles músicos, e sabia o que era preciso fazer.

Eles se conheceram no Ars Nova, o teatro off-Broadway que havia encomendado ao compositor Dave Malloy a peça "The Great Comet", cinco anos antes. Rachel fez Groban ler o libreto em voz alta, sem cantar, ao mesmo tempo em que a olhava nos olhos.

Leram tudo sentados à mesa. Leram em pé na cozinha. Leram enquanto comiam.

"Se você consegue parecer sincero com uma fala enquanto come uma cenoura, então poderá enfrentar os 1.200 rostos na sua frente porque ela estará enraizada na realidade", disse.

O desafio de ser convincente é especialmente importante nessa produção porque não há nenhuma barreira entre o público e elenco – a ação acontece em meio à plateia.

"Sou o pior dançarino do mundo. Tenho dançofobia", disse Groban.

Isso, claro, é um problema para quem sonha com a Broadway.

Em junho, Pinkleton passou três horas com Groban no loft do Ars Nova para o que o coreógrafo chama de uma "sessão secreta de dança". Pinkleton pediu que Groban corresse ao redor da sala. Em seguida, pediu-lhe que começasse a pular.

"Era um aquecimento com exercícios bobos; ensinei a ele alguns passos do show e a partir daí pude encorajá-lo aos poucos a se soltar. Ele não é a Britney Spears, mas tem um grande senso de humor em relação a isso. Onde outra pessoa teria se fechado, ele dizia 'Vamos ver o que acontece se eu rodopiar e fingir trocar uma lâmpada com a mão'."

Nos meses seguintes, quando o coreógrafo trabalhava em um trecho de 14 minutos do segundo ato, acabou incluindo uma dança break para Groban – o momento do show em que ele realmente se solta. É no final de uma cena com três canções na qual o resto do elenco se libera em êxtase, sedutoramente, e então com violência.

Groban, como Pierre, passa grande parte da cena no centro do teatro, imerso em estudo, tocando piano e observando com uma atitude entre a curiosidade e inveja. Quando o caos começa a diminuir, ele sobe ao palco principal e por cerca de 90 segundos, dança sozinho.

Sua rotina tem em um estilo folk improvisado – imitando algo mais atlético, mas intencionalmente desajeitado. Ele chuta, soca a mão no ar, joga os braços para trás. Então, volta para seu estudo e pontua o caos cantando.

"É como quando seu tio mal-humorado bebe um pouco demais em um casamento e tem a boa ideia de correr até a pista de dança e mostrar seus passos, o que vai fazer com que se arrependa no dia seguinte. É uma expressão animal escancarada da alegria e de senso de comunidade, e uma celebração inconsciente do fato de se estar vivo", disse Pinkleton.

Groban tem uma explicação mais simples da razão pela qual a dança dá certo.

"Sinto vergonha com essa cena todas as noites e acho que a ideia é essa mesmo."

Por Michael Paulson