Mar do Rio Grande do Sul está próprio para banho

O primeiro relatório de balneabilidade das praias gaúchas aponta cinco locais impróprios para banho dos 83 monitorados pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) no Rio Grande do Sul. Três deles estão localizados na Região Hidrográfica do Guaíba. São as praias da Alegria e da Florida, em Guaíba, e a praia Recanto das Mulatas, no município de Barra do Ribeiro. Já no Litoral Sul também estão impróprias para banho as águas do Camping Municipal, no município de Cristal, e a Praia da Barrinha, em São Lourenço do Sul. As informações são da Rádio Gaúcha.

O mar do Rio Grande do Sul, assim como a Região Hidrográfica do Uruguai, tem todas suas praias em condições de banho. Neste veraneio, o resultado semanal da balneabilidade estará disponível nas guaritas de salva-vidas das praias do litoral norte e sul. Os painéis também trarão informações do Corpo de Bombeiros e o horário de atendimento dos salva-vidas.



A qualidade da água está sendo monitorada em 43 municípios, sendo que 57 pontos estão no litoral: 33 no norte, 19 no médio e cinco no sul. Na Região Hidrográfica do Guaíba, o monitoramento é realizado em 14 pontos, e na Região Hidrográfica do Uruguai são 12 locais. Os resultados serão divulgados sempre às sextas-feiras no site da Fepam. O último relatório será divulgado no dia 3 de março de 2017.