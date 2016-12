Moradora encontra jacaré na rua em frente de casa em Santiago 

Surpresa

A Brigada Militar de Santiago, na Região Central, capturou um jacaré em uma residência no bairro Pompeu, nessa quarta-feira. O animal foi solto em uma barragem de abastecimento da Corsan no município. As informações são da Rádio Gaúcha.

Na noite anterior, por volta das 23h, uma funcionária pública encontrou o animal na rua Felipe Lopes, em frente à casa onde ela mora. A mulher foi até a frente da residência após ouvir gritos de pessoas que passavam pelo local.

O animal, que tinha cerca de 40cm, era um filhote. Ele foi resgatado pela família e colocado dentro de um balde, com água. Conforme a moradora, a tentativa foi de não machucar o réptil.

Conforme a Brigada Militar, na região há muitos jacarés vivendo em açudes e na barragem, que tem ligação com sangas da cidade. A suspeita é de que o filhote tenha vindo até a área urbana em busca de comida.

