O ator que se sente à vontade em qualquer papel

Você já viu Stephen Root muito mais do que imagina. Ele é aquele ator versátil que todos conhecem, mas não sabem dizer de onde.

Claro, há sua inesquecível criação no cultuado clássico "Como Enlouquecer seu Chefe": Milton, o incendiário grampeador maluco escondido por trás de óculos grossos, com o indefectível protetor de bolso e a fala empolada, mas viveu vários personagens idiossincráticos nas últimas décadas, com papéis memoráveis em filmes como "Onde os Fracos não Têm Vez", programas de TV tão díspares quanto "NewsRadio","Louie" e "Boardwalk Empire: O Império do Contrabando", além de dublar animações, tais como "O Rei do Pedaço" e "Hora de Aventura".

Agora, ele é o personagem-título da segunda temporada de "The Man in the High Castle", da Amazon, uma série baseada no romance de Philip K. Dick, que imagina os EUA ocupados pelos nazistas e pelo império japonês depois de perder a Segunda Guerra Mundial. Ermitão misterioso e bem-vestido, seu personagem é responsável pela trama central: uma série de filmes contrabandeados retratando realidades alternativas a que Hitler assiste obsessivamente. "Medo e violência. É isso que somos", diz ele, na estreia da temporada. Parece familiar?

Por telefone de Los Angeles, Root, de 65 anos, falou sobre o momento oportuno da série e o apelo duradouro dos grampeadores vermelhos. Aqui estão trechos editados da conversa.

P: Como você se preparou para "The Man in the High Castle"?

R: Cresci lendo Arthur Clarke, Ray Bradbury e Clifford Simak e todos esses caras, incluindo Philip K. Dick, mas nunca tinha lido esse livro, coisa que me surpreendeu. Mesmo depois de Frank Spotnitz [criador da série] ter me chamado, só tive a oportunidade de lê-lo depois que filmei o primeiro episódio. Então tive que me basear completamente no roteiro.

P: Há muitos diálogos da série que podem ser aplicados aos EUA de 2016.

R: É um texto presciente. Fez da estreia da temporada algo mais interessante para muita gente, porque é um programa sobre a vida dentro de um regime totalitário, o que não existe aqui, mas certamente é uma mudança na situação que estávamos vivendo.

P: Cada um de seus personagens tem uma linguagem corporal característica. Você passa muito tempo observando as pessoas?

R: Sim. Essa é uma das coisas que adoro em Nova York. Em Los Angeles, você está em sua nave, dirigindo seu carro, e não consegue observar as pessoas. O metrô é o melhor lugar do século para isso. É exatamente o que você faz quando é ator. Quando estou com um grupo e saímos, prestamos atenção às pessoas até dizer: "Sim, esse é um cara que posso fazer" e o coloco em uma biblioteca permanente da memória.

P: Você as segue?

R: Não, mas me aproximo e começo a ouvi-las; às vezes, desço uma ou duas estações depois só para ouvir um pouco mais. Sim, já fiz isso.

P: Milton foi o resultado de alguém que viu em público?

R: Não exatamente. Mike Judge [o escritor e diretor de "Como Enlouquecer seu Chefe"] tinha dado a ideia básica de Milton, fez sua voz quando estávamos na Fox. Chamou vários integrantes de "O Rei do Pedaço" e algumas outras pessoas para ler o roteiro. Ele mesmo ia ler a parte de Milton, mas decidiu na última hora que seria melhor se eu lesse. Eu disse: "Obrigado pela preparação, Mike". [Risos] E embora sua versão fosse a de uma voz chorosa, não foi isso o que ouvi quando li o roteiro. Imaginei-o com a língua presa.

P: Às vezes parece que não dá para ouvi-lo.

R: Isso na verdade é da direção de Mike. Conforme Milton é levado cada vez mais ao fundo das entranhas do edifício, Mike queria que ele fosse ficando mais suave. Então quando ele está sentado no escuro, você mal pode ouvi-lo. O que acho brilhante.

P: Muita gente tenta falar sobre grampeadores com você?

R: Quase todo mundo. [Risos] Quando fiz uma peça em Nova York, pelo menos dois dias por semana apareciam pessoas falando sobre o Milton. Já cheguei a sets de filmagem onde havia uma bandeja de grampeadores esperando por mim. Fico feliz que esse pequeno filme tenha tocado as pessoas. Sempre haverá cubículos. Os computadores vão mudar, mas a mentalidade é a mesma.

Por Finn Cohen