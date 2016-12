Prazo para desconto máximo do IPVA termina nesta segunda-feira

Imposto estadual

Segunda-feira, dia 2 de janeiro, é o último dia para motoristas gaúchos pagarem o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA 2017) com o desconto máximo que pode chegar até 27,27%. Até essa data, o motoristas terá uma redução de 3% sobre o valor do imposto e poderá se valer também da Unidade de Padrão Fiscal (UPF) ainda de 2016, antes da atualização na virada do ano prevista em 6,69%. Os descontos crescem conforme a participação do contribuinte nos programas Bom Motorista e do Bom Cidadão.



Quem pagar após o dia 2 e até o final de janeiro também terá desconto de 3%, mas já terá a tabela com valor reajustado com o UPF de 2017. Quem preferir parcelar poderá o fazer em três vezes, com vencimentos em janeiro, fevereiro e março, com descontos gradativos sobre cada parcela. O prazo limite para pagamento integral é 28 de abril, sem nenhum desconto.



Também está disponível para pagamento o seguro DPVAT, necessário para o licenciamento do veículo em 2017. O valor do seguro para automóveis neste ano caiu de R$ 101,10 para R$ 63,69. Para motocicletas, o valor pe de R$ 180,65. O seguro cobre cobre casos de morte, invalidez permanente ou despesas com assistência médica causadas por acidentes de trânsito em todo o país.



Além do valor do seguro, é cobrada ainda uma taxa de R$ 4,15 para emissão do seguro para quem optar pelo pagamento em cota única. Nos casos de parcelamento, essa taxa será de R$ 9,63. Sobre os valores abaixo, também há a incidência de IOF na alíquota de 0,38%.



SERVIÇO

Quem paga IPVA? Todos os proprietários de veículos automotores fabricados a partir do ano de 1997.

Como pagar? Para realizar a quitação do imposto, o proprietário deverá verificar o código Renavam e a placa do veículo. Junto com o IPVA, é possível pagar o seguro obrigatório (DPVAT), licenciamento e multas de trânsito.

Onde pagar? Nas redes de Banrisul, Bradesco, Itaú, Sicredi, Caixa (loterias) e Banco do Brasil (somente para clientes).

DESCONTOS POR ANTECIPAÇÃO

Até 2 de janeiro de 2017 - Desconto de 3% para pagamento integral, sem o acréscimo da correção de UPF.

De 3 a 31 de janeiro - Desconto de 3% para pagamento integral, porém já com correção da UPF em 6,69%. Pagamento da primeira parcela.

De 1º a 24 de fevereiro - Desconto de 2% para pagamento integral. Pagamento da segunda parcela.

De 1º a 31 de março - Desconto de 1% para o pagamento integral. Pagamento da terceira parcela.

De 1º a 28 de abril - Pagamento integral sem desconto.

DESCONTO DE BOM MOTORISTA



- Sem multas entre 01/11/2013 e 31/10/2016: 15%

- Sem multas entre 01/11/2014 e 31/10/2016: 10%

- Sem multas entre 01/11/2015 e 31/10/2016: 5%

DESCONTO DE BOM CIDADÃO (PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA)



- 1 a 40 notas cadastradas: 1%

- 41 a 99 notas cadastradas: 3%

- Acima de 100 notas cadastradas: 5%

VENCIMENTO DE ACORDO COM OS FINAIS DE PLACA:



Placa com final 1 : 03/04/2017

Placa com final 2: 05/04/2017

Placa com final 3: 07/04/2017

Placa com final 4: 10/04/2017

Placa com final 5: 12/04/2017

Placa com final 6: 17/04/2017

Placa com final 7: 19/04/2017

Placa com final 8: 24/04/2017

Placa com final 9: 26/04/2017

Placa com final 0: 28/04/2017

SEGURO DPVAT:



- Automóveis: R$ 63,69

- Motocicletas: R$ 180,65

- Caminhões e caminhonetes: R$ 66,66

- Ônibus e micro-ônibus com cobrança de frete e lotação de mais de 10 passageiros: R$ 246,23

- Ônibus e micro-ônibus sem cobrança de frete ou lotação de até 10 passageiros, com cobrança de frete: R$ 152,67

- Ciclomotores de até 50 cilindradas: R$ 81,90 (era de R$ 130)



DÚVIDAS

Quem tiver dúvidas sobre o tributo pode acessar o endereço www.ipva.gov.rs.br. Outra alternativa é baixar o aplicativo da Nota Fiscal Gaúcha para telefones celulares com sistema operacional Android e IOS, onde também há informações sobre o imposto.