Prazo para sacar abono salarial Pis/Pasep termina nesta quinta

São 69.264 trabalhadores do Rio Grande do Sul que ainda não sacaram o abono salarial PIS/Pasep de 2014. Sendo que já foi prorrogado pelo Ministério do Trabalho, porque terminaria em 30 de junho. O prazo encerra nesta quinta-feira. As informações são do blog Acerto de Contas.

Para aqueles que possuem Cartão Cidadão com senha, o saque pode ser realizado nos terminais de autoatendimento da Caixa Econômica Federal e em lotéricas até sexta. Nas agências, o prazo termina nesta quinta-feira.



O Rio Grande do Sul é o terceiro Estado com mais saques pendentes. Só 24.744, ou 26,32% das 94.008 pessoas com direito ao recurso, fizeram o saque.

Quem tem direito – O Abono Salarial ano-base 2014 está sendo pago para quem estava inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e trabalhou com carteira assinada por pelo menos 30 dias naquele ano, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos. Também é preciso ter seus dados informados corretamente pelo empregador, na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

Para conferir se tem direito ao benefício, o trabalhador pode acessar o portal do Ministério do Trabalho: www.trabalho.gov.br/abono-salarial. Basta inserir CPF ou número do PIS/Pasep e data de nascimento para fazer a consulta. Outra opção é a Central de Atendimento Alô Trabalho, que atende pelo número 158 e também dá informações sobre o PIS/Pasep.